今年第三次！柾國住處遭「50歲日粉侵入未遂」　曾怒：再來就讓你坐牢

記者張筱涵／綜合報導

防彈少年團（BTS）成員柾國再度遭到私生飯騷擾！一名50多歲的日本女粉多次企圖闖進他家，警方目前已經進行調查，而這已經是今年第三起，粉絲憂心其安全受到威脅。

▲柾國遭到粉絲騷擾。（圖／翻攝自Instagram／jungkook_bighitentertainment）



綜合韓媒報導，警方透露，這名日本女子A某於本月12日至14日期間，多次按壓柾國家中玄關的電子鎖按鍵，疑似企圖入侵。相關檢舉於14日受理，目前警方以「住處侵入未遂」展開內偵調查，並尚未確認A某是否已離境。

事實上，柾國的住家屢遭陌生女性闖入。今年8月，一名40多歲的韓國女子闖入他的住家停車場被當場逮捕，6月則有一名30多歲的中國女子在他退伍當天，多次試圖輸入玄關密碼，被依未遂裁量不起訴。

面對連串住家侵入事件，柾國曾於9月的直播中語氣嚴厲地警告私生飯，他透露當時透過監視器全程看到闖入者的行動，「我在家裡透過監視器都看得一清二楚」，甚至目擊對方在警察抵達時慌張逃跑。他也直言：「再來我家，我會把你關起來，都有紀錄、證據確實會被採用，不想進警察局就不要來。」

粉絲對柾國接連遭遇入侵威脅感到憤怒又擔憂，呼籲警方與相關單位能加強保護藝人安全，並希望私生粉停止危險行為，避免再度造成傷害。