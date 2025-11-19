瑀熙去美國「在機場遇到黑車」　驚險過程嚇壞她：怕載去賣掉

記者王靖淳／綜合報導

網紅瑀熙最近和老公飛往美國，平時會透過社群記錄生活的她，今（19）日在IG發布一部短片透露，夫妻倆在機場遇到一輛黑車，如今她回想起來都還是覺得很可怕。

▲▼瑀熙去美國差點被騙。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）

瑀熙表示，當時她和老公兩個人才剛下飛機，準備搭計程車時，就遇上了一名黑衣人。對方不但主動上前搭話，更謊稱「曼哈頓的Taxi要走去對面」，試圖將他們引導到錯誤的方向。更可怕的是，這名男子還一直推他們的行李，甚至在瑀熙和老公兩人感到遲疑而停下腳步時，追上來跟著他們過馬路，行為相當詭異。

瑀熙坦言，當下她和老公發現，現場的交管人員，都是穿黃色制服，雖然這名男子穿得西裝挺拔，手上也拿著對講機，試圖增加真實性，但隨後出現的黑色大車，更讓她確信這絕對不是他們要搭的Uber。為此，她心有餘悸地表示：「上去被騙錢就算了，我害怕的是他把我載去其他地方賣掉。」於是，老公立刻向對方表明拒絕上車，並求助現場交管人員。沒想到，黑衣人竟因此惱羞成怒，雙方差點打起來。

▲▼瑀熙感嘆人心險惡。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）



在歷經這場驚魂後，瑀熙的老公也向她揭露這些詐騙手法。他表示，對方通常會先不把金額講好，等到達目的地後，再索取天價車資，通常高達正常價格的五到六倍。為此，瑀熙也感嘆，這些人進到機場的管制區裡招攬客人的行為，實在太可怕。她也向所有人呼籲，若到美國旅遊，務必要提高警覺，遇到過度熱情的人，一定要小心，以免因小失大。