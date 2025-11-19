青龍獎／偶像出道奪演技獎！I.O.I金度延哭著上台：我也想被認同⋯

記者吳睿慈／綜合報導

南韓一年一度的影壇盛事青龍電影獎，19日在首爾盛大舉辦，稍早新人獎出爐，安普賢以電影《凌晨兩點的惡魔》拿下男子新人獎，偶像出身的金度延過去以「限定團體」I.O.I出道，在演技領域獲得肯定，她上台前已經哭出來，掛著淚表示：「我原本以為獎項對我來說沒有太大意義，但實際這樣拿到獎，原來我也想要被認同。」

▲▼安普賢奪男子新人獎。（圖／翻攝自KBS）



[廣告]請繼續往下閱讀...

安普賢奪得男子新人獎，當被喊到名字時，他捂著臉不敢置信，「真的沒有想到，光是來參與就很榮幸了，我要再說一次謝謝。可以參與《凌晨兩點的惡魔》真的很幸福，謝謝讓我發光發熱的潤娥，還有所有的演員、工作人員也很感謝，還有導演、製作人製作這部電影。」19日恰好是爸爸的生日，他透過鏡頭對家人喊話：「我很久沒有聯絡爸爸了，我會記得聯絡您的，還有身體不好的奶奶，奶奶我奪獎了！」承諾未來會成為不忘初心、更努力的演員安普賢。

▲▼金度延奪獎哭著上台。（圖／翻攝自KBS）



接著頒發女子新人獎，演員金度延過去以「限定團體」I.O.I出道，近幾年來掛足戲劇圈，如今更在影壇繳出亮眼成績單，她驚訝到當場哭出來，「我在片場總是看著導演，感受到導演對電影純真喜愛的心，讓我因此獲得力量。」她感謝第一次提攜她的前輩，「當我不相信自己的時候，是您相信著我，我也因此有力量，希望有一天我也可以成為您的力量。」

金度延不忘致謝家人、經紀公司，以及粉絲，「我是以偶像出道，在舞台上跳舞、唱歌時，有很多粉絲喜歡我的那一面，而我現在在演戲也一直為我應援，謝謝粉絲們」，看著手上的獎項，她感性表示「我原本以為獎項對我來說沒有太大意義，但實際這樣拿到獎，原來我也想要被認同，這個獎將是我未來演戲很大的助力。」

