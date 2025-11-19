ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

快訊／邱澤、許瑋甯婚禮要來了
潘瑋柏被空姐妻倒追
明日再探12℃
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

呂文婉 張捷 夏如芝 賈永婕 胡瓜 籃籃 西島秀俊 桂綸鎂

青龍獎／偶像出道奪演技獎！I.O.I金度延哭著上台：我也想被認同⋯

記者吳睿慈／綜合報導

南韓一年一度的影壇盛事青龍電影獎，19日在首爾盛大舉辦，稍早新人獎出爐，安普賢以電影《凌晨兩點的惡魔》拿下男子新人獎，偶像出身的金度延過去以「限定團體」I.O.I出道，在演技領域獲得肯定，她上台前已經哭出來，掛著淚表示：「我原本以為獎項對我來說沒有太大意義，但實際這樣拿到獎，原來我也想要被認同。」

▲▼青龍獎／偶像出道奪演技獎！I.O.I金度延哭著上台：我也想被認同⋯。（圖／翻攝自KBS）

▲▼安普賢奪男子新人獎。（圖／翻攝自KBS）

▲▼青龍獎／偶像出道奪演技獎！I.O.I金度延哭著上台：我也想被認同⋯。（圖／翻攝自KBS）

[廣告]請繼續往下閱讀...

安普賢奪得男子新人獎，當被喊到名字時，他捂著臉不敢置信，「真的沒有想到，光是來參與就很榮幸了，我要再說一次謝謝。可以參與《凌晨兩點的惡魔》真的很幸福，謝謝讓我發光發熱的潤娥，還有所有的演員、工作人員也很感謝，還有導演、製作人製作這部電影。」19日恰好是爸爸的生日，他透過鏡頭對家人喊話：「我很久沒有聯絡爸爸了，我會記得聯絡您的，還有身體不好的奶奶，奶奶我奪獎了！」承諾未來會成為不忘初心、更努力的演員安普賢。

▲▼I.O.I金度延哭著上台：我也想被認同⋯。（圖／翻攝自KBS）

▲▼金度延奪獎哭著上台。（圖／翻攝自KBS）

▲▼青龍獎／偶像出道奪演技獎！I.O.I金度延哭著上台：我也想被認同⋯。（圖／翻攝自KBS）

接著頒發女子新人獎，演員金度延過去以「限定團體」I.O.I出道，近幾年來掛足戲劇圈，如今更在影壇繳出亮眼成績單，她驚訝到當場哭出來，「我在片場總是看著導演，感受到導演對電影純真喜愛的心，讓我因此獲得力量。」她感謝第一次提攜她的前輩，「當我不相信自己的時候，是您相信著我，我也因此有力量，希望有一天我也可以成為您的力量。」

金度延不忘致謝家人、經紀公司，以及粉絲，「我是以偶像出道，在舞台上跳舞、唱歌時，有很多粉絲喜歡我的那一面，而我現在在演戲也一直為我應援，謝謝粉絲們」，看著手上的獎項，她感性表示「我原本以為獎項對我來說沒有太大意義，但實際這樣拿到獎，原來我也想要被認同，這個獎將是我未來演戲很大的助力。」
 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

金度延青龍電影獎

推薦閱讀

快訊／劉品言生了！　女兒超美「挺鼻長腿」：是衝著漂亮來的吧

快訊／劉品言生了！　女兒超美「挺鼻長腿」：是衝著漂亮來的吧

9小時前

最美玉女歌手出道25週年開唱　一看台下哭了：我還在唱給你們聽

最美玉女歌手出道25週年開唱　一看台下哭了：我還在唱給你們聽

21小時前

楊宗緯回台養傷當社區主委！全家遭爆惡鄰「破壞公物、隨地便溺」

楊宗緯回台養傷當社區主委！全家遭爆惡鄰「破壞公物、隨地便溺」

15小時前

籃籃遭胡瓜誤觸胸部惹議！小禎意外爆「有男友」　親發聲揭情況

籃籃遭胡瓜誤觸胸部惹議！小禎意外爆「有男友」　親發聲揭情況

4小時前

小薰上夜店「整件衣服透視」穿超辣！黑bra被看光 0偽裝解放短裙

小薰上夜店「整件衣服透視」穿超辣！黑bra被看光 0偽裝解放短裙

10小時前

富邦啦啦隊女神「忍痛除刺青」！　認工作有影響：想要身上乾淨些

富邦啦啦隊女神「忍痛除刺青」！　認工作有影響：想要身上乾淨些

6小時前

呂文婉廟裡拜拜遭陌生婦「塞籤紙」！　義工秒衝上前撕碎揭真相

呂文婉廟裡拜拜遭陌生婦「塞籤紙」！　義工秒衝上前撕碎揭真相

22小時前

名模孫正華「怒告按摩店小三」轟動一時！神通少東尷尬認：上床10次

名模孫正華「怒告按摩店小三」轟動一時！神通少東尷尬認：上床10次

14小時前

李多慧凌晨「掩面哭了」！原因曝光：從沒想過人生會有這麼一天

李多慧凌晨「掩面哭了」！原因曝光：從沒想過人生會有這麼一天

10小時前

邱澤、許瑋甯婚禮要來了！月底文華東方酒店宴客　絕美婚紗照曝光

邱澤、許瑋甯婚禮要來了！月底文華東方酒店宴客　絕美婚紗照曝光

7小時前

胡瓜意外襲胸籃籃遭出征！　小禎曝私下對話「挺女方」：我會大義滅親

胡瓜意外襲胸籃籃遭出征！　小禎曝私下對話「挺女方」：我會大義滅親

5小時前

國寶級帥哥爆熱戀年上美女！　超市撒嬌甜抱被目擊…大方認愛了

國寶級帥哥爆熱戀年上美女！　超市撒嬌甜抱被目擊…大方認愛了

13小時前

熱門影音

朱孝天遭除名F4後　演唱會台上邊唱邊哭

朱孝天遭除名F4後　演唱會台上邊唱邊哭
SJ唱完大巨蛋直奔金豬　東海「護膝包腳」舊傷惹心疼

SJ唱完大巨蛋直奔金豬　東海「護膝包腳」舊傷惹心疼
湯姆克魯斯拿下生涯首座小金人　從影40年..獲頒奧斯卡終身成就獎

湯姆克魯斯拿下生涯首座小金人　從影40年..獲頒奧斯卡終身成就獎
遭調侃「奶奶過世被家寧要錢」 Andy走鐘獎台下苦笑跟唱

遭調侃「奶奶過世被家寧要錢」 Andy走鐘獎台下苦笑跟唱
蔡阿嘎地獄哏火力全開！　粿王、館長都被點名

蔡阿嘎地獄哏火力全開！　粿王、館長都被點名
50歲李明川「動刀除眼袋」成果曝光！　 認昔被擊垮：看起來好可憐

50歲李明川「動刀除眼袋」成果曝光！　 認昔被擊垮：看起來好可憐

Energy阿弟當老婆面牽手丁噹！　她吃醋喊：他很好用，請享用

Energy阿弟當老婆面牽手丁噹！　她吃醋喊：他很好用，請享用

謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」

謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」

冠佑守護19歲小玫瑰「男生退散」　見女兒和阿信合唱驕傲比讚

冠佑守護19歲小玫瑰「男生退散」　見女兒和阿信合唱驕傲比讚

看更多

希澈被始源按摩大慘叫　銀赫一旁拍攝完全不救XD

即時新聞

剛剛
剛剛
2分鐘前0

曾敬驊《太陽》全劇最慘！遭父家暴又被霸凌　遇李沐獲救贖：她是新鮮的空氣

4分鐘前0

奧斯卡影后自爆「注意力缺失」！　首揭焦慮崩潰內幕

27分鐘前0

趙雅芝慶71歲超凍齡「露肩禮服秀細腰」　網狂讚：美了一輩子

41分鐘前0

全裸約砲尺度炸裂！李駿碩嘆「時代變保守」　堅持拍《眾生相》：性愛是日常

49分鐘前62

青龍獎／夫妻得獎灑糖了！玄彬甜喊：好幸福　孫藝真緊靠老公身旁

1小時前44

范冰冰睽違9年有望來台！ 得知入圍金馬「激動爆哭」　導演曝她：7天沒洗腳

1小時前10

呂文婉拜拜被塞籤紙「疑遭過壞運」　心疼粉絲遭遇：又壞又蠢

1小時前0

青龍獎／偶像出道奪演技獎！I.O.I金度延哭著上台：我也想被認同⋯

2小時前40

青龍紅毯／孫藝真背全裸同台玄彬！放話「獎不讓給老公」：我要拿獎

3小時前10

林襄經紀人控告紐西蘭飯店勝訴！　房間積水被拒退款：對方偽證很恐怖

讀者迴響

熱門新聞

  1. 快訊／劉品言生了！　女兒超美「挺鼻長腿」
    9小時前4815
  2. 最美玉女歌手出道25週年開唱　一看台下哭了
    21小時前83
  3. 楊宗緯回台養傷當社區主委　全家遭爆是惡鄰
    15小時前5444
  4. 籃籃遭胡瓜誤觸胸部惹議
    4小時前410
  5. 小薰上夜店「整件衣服透視」穿超辣！
    10小時前2212
  6. 富邦啦啦隊女神「忍痛除刺青」！　認工作有影響
    6小時前103
  7. 呂文婉廟裡拜拜遭陌生婦「塞籤紙」義工秒上前撕碎
    22小時前2019
  8. 名模孫正華「怒告按摩店小三」轟動一時！
    14小時前121
  9. 李多慧凌晨「掩面哭了」！
    10小時前8821
  10. 邱澤、許瑋甯婚禮要來了！
    7小時前208
ETtoday星光雲

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合