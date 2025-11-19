呂文婉拜拜被塞籤紙「疑遭過壞運」　心疼粉絲遭遇：又壞又蠢

記者王靖淳／綜合報導

資深媒體人呂文婉昨（18）日在臉書發文透露，她到廟裡拜拜時被一名陌生婦人塞籤紙，讓她事後感到有些忐忑不安。貼文曝光後立刻引起網友熱烈討論，為此，她今（19）日再度透過臉書發聲。





▲呂文婉。（圖／翻攝自Facebook／呂文婉get in TOUCH）



呂文婉坦言，她發文分享自己的這段遭遇之後，有粉絲私訊她分享類似的經驗。該粉絲表示，自己在懷孕期間，也曾被陌生女子突襲摸肚子，疑似也是遭到對方過壞運。雖然，生產過程一度波折，但在正念的加持下，最終一切否極泰來。這也讓呂文婉忍不住感嘆，這些起歹心動歹念的人，真的是又壞又蠢。她也藉此呼籲大眾，在參拜時務必提高警覺，切勿輕信陌生人的搭訕，以免落入詐騙陷阱。

此前，呂文婉發文透露，當時她正專心參拜，突然被一位婦人叫住，對方在確認她的身分後，竟沒來由地塞給她一張籤詩，並留下一句：「這是一位老師要跟妳結緣的」，隨即消失在人群中。更讓她感到困惑的是，從字面上看來，那張籤詩不是很好。所幸，一旁的廟方義工目睹了一切，立刻將籤詩撕碎丟入垃圾桶，並向她揭露這背後的恐怖真相。

▲呂文婉到廟裡拜拜遇怪事。（圖／翻攝自Facebook／呂文婉get in TOUCH）

廟方義工向呂文婉解釋，廟裡經常有不肖人士，「假借通靈，製造信眾恐慌，藉此攀談騙財。」雖然廟方已貼出公告，但這類詐騙手法，依舊防不勝防。此外，呂文婉懷疑這名婦人的舉動，可能是意圖把壞運過給她，不過她也表示：「當下，多少有些忐忑有些不安...所幸在解籤義工釋疑後，才放下心中疙瘩！」