青峰突脫口「明年不會有任何活動」　吐露空窗期真實心聲

▲吳青峰連續2年擔任聯合勸募愛心大使。（圖／記者翁子涵攝）



記者翁子涵／台北報導

吳青峰今（19日）連續2年擔任聯合勸募愛心大使，用他溫柔的力量號召民眾加入公益，記者會上，提到接下來工作計畫，才剛結束蘇打綠世界巡演的他，也分享明年不會有任何活動，也無新專輯計畫或想法，「暫時想要腦袋放空，想要沒有任何計劃，看看有什麼事情會發生。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼吳青峰號召民眾加入公益。（圖／記者翁子涵攝）

他透露接下來少數的計畫，就是完成李伯恩導演的團綜拍攝，也會當藝人好友的嘉賓和幾場尾牙，若有公益邀約他也會在所不惜，「我想要好好生活，沒有任何計劃，也不是休息，只是暫時沒有想要做任何事情，想要停下來。」對於收入部分，青峰笑說：「我這個人需要的不多，我收到正常藝人該有的收入，就覺得夠用一輩子了，我想要的不多，吳媽媽吃得好、睡得好就好。」

青峰笑稱自己自從去年替蔡依林寫詞後，就開啟了濃烈寫歌慾望的開關，「我發現我只想要做寫歌這件事，很想試試看只寫歌會怎樣，現在有一股前所未有的熱情，想要一直瘋狂寫歌，前陣子光幫洪珮瑜寫歌，聽到她的聲音，就寫了十幾首，對寫歌這件事有點變脫韁野馬的感覺。」