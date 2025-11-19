胡釋安提供住所「衰捲粿王婚外情」！　小禎住同棟房首吐真實心聲

記者孟育民／台北報導

范姜彥豐指控妻子粿粿婚內出軌，揭露王子（邱勝翊）背叛與他妻子偷情，週刊日前驚爆粿粿暫住胡釋安家，胡釋安暗助兩人相約。對此，胡釋安也發出3點聲明，坦承家裡確實有讓粿粿暫住，但事前並不知情，強調在透過范姜得知真相後，已向他說明清楚立場及感受，目前已請粿粿搬離。姊姊小禎今（19日）出席保養品代言活動，問及弟弟胡釋安捲入事件，她也首度做出回應。

▲胡小禎出席W.SHOW歡慶十周年記者會。（圖／記者林敬旻攝）



小禎和胡釋安雖然住在同棟樓，但她坦言很少遇到弟弟，也從沒在家周圍見到粿粿，無奈表示：「大家認識我那麼多年，應該也知道我們真的不熟，我沒見過粿粿，我只有在電梯遇到我弟跟他女友，他什麼時候在家我也不知道。」被問看見新聞有念他嗎？小禎則說：「我有問他怎麼會這樣，但他真的也不知道，他跟我們說的就跟聲明一樣。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼胡釋安衰捲粿王風波。（圖／記者李毓康攝）



小禎認為胡釋安事後處理得宜，「他也是有經過女友同意，然後知道整件事也避嫌了，至少他有即時有做這件事。」她笑說自己沒資格提醒弟弟交友要謹慎，「每一個人都有交友不慎的情況，總是會有你覺得是很好的人，但他不是你想像，這件事一個成長的過程。」