鍾瑶爆新歡！曾「被吳慷仁狠甩」欲哭無淚　2個月後他約會邵雨薇

鍾瑶被時報周刊CTWANT直擊與型男攝影師 Kair發展中，而她過往的情史，曾有兩段是「圈內人」，尤其是她被吳慷仁無預警被狠甩，兩個月後吳慷仁被拍到身邊女伴換成邵雨薇，一度造成演藝圈的話題。

鍾瑶與吳慷仁2015 年合作電影《白蟻：慾望謎網》，戲裡戲外都擦出火花，發展出兩年的戀情。當時的鍾瑶，經常被冠上「吳慷仁女友」的稱號，雖然甜蜜，卻也讓她承受著不小的壓力，一心想證明自己是「鍾瑶」而非「某人的女友」，當時吳慷仁還暖心安慰她。

沒想到2017年10月，男方突然向女方提出分手，吳慷仁也坦言分手是他提的，「是我自己個性彆扭，別影響女方」。據傳，鍾瑶當時視吳慷仁為「對的人」，才剛同遊日本返台，就無預警被分手，遭到狠甩後，鍾瑶還是得忍住情緒上工，甚至在受訪時坦言當時是「欲哭無淚」。

更讓外界訝異的是，就在兩人分手不到兩個月，吳慷仁身邊便火速換了人，被媒體拍到與邵雨薇約會。讓吳慷仁、邵雨薇當時一度傳出「雙劈」的疑雲，讓鍾瑶跟張立昂各成了苦主。但吳慷仁方面解釋只是「好朋友」，邵雨薇也招出分手張立昂的時間點，也說跟吳慷仁只是吃個飯。不過，吳慷仁跟邵雨薇現在也大方認愛。

鍾瑶後來在其他訪問中也提過某任前男友以「我配不上你」作為分手台詞，但隨後發現對方早就劈腿，雖然未指名，但引起外界聯想。近年鍾瑶被問及吳慷仁相關議題，都大方表示祝福，但也坦言兩人已經很久沒有聯絡，也沒有必要聯絡。

對於鍾瑶新戀情，本刊求證經紀人檸檬，對方表示：「感謝大家關心，因為對方也算是圈外人，如果有不錯進展就祝福，藝人私生活公司不過問，盼外界用溫柔的視線給予ㄧ些空間，是與不是都為她開心。鍾瑶11/25有新書上市，也即將有新戲要播出，希望都能有好成績。」

