呂文婉廟裡拜拜遭陌生婦「塞籤紙」！　義工秒衝上前撕碎揭真相

資深媒體人呂文婉經常在社群與網友分享日常，她18日透露去廟裡拜拜時，經然遇上離奇事件，莫名被一位陌生婦人「塞籤紙」，事後她也直呼：「舉頭三尺有神明，難道不怕現世報嗎？」

呂文婉18日分享去廟裡拜拜遇到的怪事。

呂文婉表示，自己一大早特地準備鮮花素果前往白沙屯拱天宮參拜，而自己也不是「一年信徒」，平時只要有空，大概一、兩個月就會去參拜一次。呂文婉說，正在廟裡參拜時，突然聽到一名婦人喊她的名字，「我轉過頭禮貌性點頭打了招呼，心想應該是認識我的觀眾……孰料，接下來劇情超展開……她沒來由塞給我一張籤詩，『這是一位老師要跟妳結緣的……』然後轉身消失在人群中……」

不過，呂文婉還來不及細看籤詩內容，廟裡一名義工馬上衝過來，將那張籤當場撕碎丟掉。呂文婉這才從廟方義工口中得知，原來廟裡時不時會出現不肖人士假借通靈接近信眾，目的是製造信眾恐慌，藉此攀談騙財，「當然也有另外一種可能，就是意圖把壞運過給我……宗教聖地，媽祖娘娘慈愛庇佑眾生之所，居然有人膽敢如此歹心……」

呂文婉在廟裡被陌生人塞籤紙。

呂文婉聽完坦言確實被嚇到，也一度忐忑不安。不過，解籤義工強調，籤詩必須由個人向媽祖稟告再經由擲筊確認，「屬於個人，跟他人無關」，並安撫呂文婉說：「真的不需要想太多，她幫妳過了一個厄運。」

呂文婉的遭遇曝光後，許多網友都留言表示「怎麼有這種人，實在很可惡」、「光把下下籤籤詩丟給別人，是無法把壞運過給別人的，因為那不是給你的，也不是你的，請勿擔心」、「沒有道德良知真不知道這些歹心人在拜什麼意思」、「真是可惡至極耶，怎麼有這種人啊？都不怕害人害自己～遭天譴」。

起了大早，準備鮮花素果前往白沙屯拱天宮拜拜，我不是「一年信徒」，只要有空大約一兩個月就會回去一次！今天卻讓我碰上了怪事

在廟裡參拜過程中 ， 一位婦人突然喊一聲文婉...我轉過頭禮貌性點頭打了招呼，心想應該是認識我的觀眾...孰料，接下來劇情超展開...她沒來由塞給我一張籤詩，「這是一位老師要跟妳結緣的...」然後轉身消失在人群中...

從字面上看來，那張籤詩不是很好...來不及細究，廟裡義工立馬從我手中抽走，撕碎丟入垃圾桶（原來他目睹一切...)

另一名解籤的師兄了解狀況後，無奈表示，廟裡屢屢發生不肖人士假借通靈，製造信眾恐慌，藉此攀談騙財...（其實廟方早有公告，提醒信眾務必多多提高警覺，但防不勝防...）

當然也有另外一種可能，就是意圖把壞運過給我...（宗教聖地，媽祖娘娘慈愛庇佑眾生之所，居然有人膽敢如此歹心...

當下，多少有些忐忑有些不安...所幸在解籤義工釋疑後，才放下心中疙瘩！他強調，籤詩是經由個人向媽祖稟告事由，再以搏杯確認並取得媽祖指示籤詩！ 屬於個人，跟他人無關！這種異想天開，意圖將壞運過給別人的卑劣行徑怎可能得逞：「真的不需要想太多，她幫妳過了一個厄運。」

心存善念 福雖未至禍已遠離

心懷惡念 離地獄門前已不遠