「反骨男孩」少安宣布畢業！　酷炫證實全員解約：各自安好

記者王靖淳／綜合報導

網紅「反骨男孩」成員少安昨（17）日透過社群發文，正式宣布自己離開反骨男孩。為此，老闆酷炫也在頻道上傳影片證實此事，同時也祝福大家各自安好。

▲少安宣布離開反骨男孩。（圖／翻攝自Instagram／shaoanzha0210）

少安在文中感性地寫下：「我正式結束了這趟10年的反骨旅程了」，並透露，自己從10歲就加入團隊，如今已20歲的他坦言，這段旅程有歡笑、有淚水、當然也有犯過錯，但這一切都將成為他最美好的回憶。他宣布，自己未來有了新方向，將不再是反骨的地精王，同時也在文末感謝老闆酷炫，「沒有他就沒有現在的我，在這裡我學會了用相機器材拍攝、用premiere剪輯，還有很沒意義的火山矽肺症英文單字！」

▲少安發文告別反骨男孩。（圖／翻攝自Instagram／shaoanzha0210）

在少安發文宣布畢業後，酷炫也在頻道發布影片證實此事。酷炫坦言，「大家各自面對自己的人生，恢復自由之身」，目前已跟公司所有的藝人都解除合約。不過，酷炫表示「因為公司都還有其他業務存在，反正藝人這塊我覺得就大家各自安好，不是說我們之後不會在拍片」，他也透露，此次的影片，只是希望能向粉絲們報告近況，並一同回憶過去的美好。