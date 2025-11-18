ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
香蕉買航空股「虧一趟瑞士旅費」：別亂跟風
IG精選動態「改回圓圈圈」大批用戶崩潰
遭教練打到肋骨骨裂…劉書宏首發聲！
圈內人爆「特別甜夫妻檔已離婚」！唐嫣、羅晉分居傳言被挖登熱搜

記者陳芊秀／綜合報導

大陸娛樂圈18日爆出離婚震撼彈！網傳一則網友爆料聲稱「一對特別甜的中年夫妻其實已經離婚了」，消息來自於業界人士，隨即引發各界揣測。同時陸劇女神唐嫣與演員老公羅晉隨即衝上熱搜，兩人早前曾被謠傳分居。

▲▼圈內驚爆「特別甜夫妻檔已離婚」，唐嫣、羅晉登熱搜。（圖／翻攝自微博）

▲唐嫣、羅晉躺槍登熱搜。（圖／翻攝自微博）

娛樂博主「娛樂課代表」轉發了一則來自圈內人的爆料，內容稱「一對特別甜的中年夫妻其實已經離婚了」，消息來源據說是「在大平台做綜藝」的朋友，爆料者更直言「真的完全出乎意料，以前真的挺甜的」。突如其來的爆料，讓陸網陷入揣測。

▲▼圈內驚爆「特別甜夫妻檔已離婚」，唐嫣、羅晉登熱搜。（圖／翻攝自微博）

▲網友轉發圈內人爆料「一對特別甜的中年夫妻其實已經離婚了」，掀起陸網揣測。（圖／翻攝自微博）

由於爆料指向「特別甜」和「中年」兩個關鍵詞，許多網友第一時間都大感震驚，紛紛哀嚎：「如果是我（猜的）這輩子都不會再相信愛情了」。但也有網友顯得習以為常，感嘆：「普通人離婚都常見了，娛樂圈誘惑這麽多肯定更多」、「有結婚就有離婚，也沒什麽好稀奇」。

由於爆料者並未給出明確線索，網友們也只能玩起「猜猜看」遊戲，多對螢幕夫妻檔紛紛被點名。其中被譽為「神仙愛情」的張若昀、唐藝昕夫婦被最先提名，但立刻有網友反駁「他倆不算中年吧」。接著，演藝圈的模範夫妻鄧超、孫儷也遭列入猜測名單，不過有網友笑稱這兩位是「老年組」。另外唐嫣、羅晉也被提及，夫妻倆2018年結婚，對比新婚時常被捕捉到老公探班，2025年雙方微博已經零互動，加上因為拍戲時常分隔兩地，爆出分居傳聞，但目前為止，所有猜測都未獲得證實。

▲▼圈內驚爆「特別甜夫妻檔已離婚」，唐嫣、羅晉登熱搜。（圖／翻攝自微博）

▲網友反應。（圖／翻攝自微博）

▲▼圈內驚爆「特別甜夫妻檔已離婚」，唐嫣、羅晉登熱搜。（圖／翻攝自微博）

▲唐嫣、羅晉成熱搜人物。（圖／翻攝自微博）

