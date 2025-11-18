Lulu回家脫了！解放深V泳裝「全身一亮點」網掀討論：只有妳能駕馭

記者潘慧中／綜合報導

Lulu（黃路梓茵）儘管工作忙碌，仍不時回家陪伴家人。她近日便在社群網站上傳一系列返回台中、享受日光浴的泳裝照，全身上下的一大亮點立刻引來不少粉絲驚呼：「只有妳能駕馭！」

▲Lulus難得脫到剩泳裝。（圖／翻攝自Instagram／sunnygirl800424）



照片中，可以看到Lulu難得單穿一件白色連身泳裝入鏡，相當映襯她的膚色，整件採用鏤空花朵蕾絲圖騰的設計，深V領口讓比例更顯修長，看起來清新又甜美。

▲Lulus的花朵泳帽超吸睛。（圖／翻攝自Instagram／sunnygirl800424）



格外引發討論的，莫過於Lulu頭上戴的泳帽，上頭佈滿立體的花瓣造型，配色是深藍、湖水藍、白色三色交錯，像小花海一樣圍在頭上，設計不但吸睛，也讓整體多了趣味與復古魅力。

▲▼Lulus回台中和家人一起享受日光浴。（圖／翻攝自Instagram／sunnygirl800424）



Lulu在貼文裡笑說，回到台中才感受到「真正的真正有Sunny 」，也因為放晴的天氣，讓她得以穿上在美國買的泳衣和泳帽，「把握入冬以前的最後一游，還有最後一曬。」