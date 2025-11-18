胡瓜玩遊戲籃籃胸部遭襲　粉絲不爽在脆上炸鍋

記者葉文正／台北報導

胡瓜與阿翔、籃籃等主持民視《綜藝大集合》多年來受到粉絲歡迎，最近節目再度玩招牌遊戲「投懷送抱」，胡瓜依照遊戲玩法多次坐到籃籃大腿上壓氣球，為拚過關力道太猛，籃籃還被坐倒在地。網友發現，胡瓜原本抓著籃籃肩膀的手，有摸到籃籃的胸部，籃籃粉絲也因此相當不開心。對此《綜藝大集合》製作單位也即時道歉了。

▲籃籃玩遊戲時，胸部疑似遭到胡瓜碰觸。（圖／翻攝《綜藝大集合》）

其實「投懷送抱」這個單元行之有年，而且製作單位通常都會使用比較不牢靠的椅子，最後坐垮，讓整個遊戲過程充滿爆笑，不過隨著粉絲年齡漸長，加上籃籃又是職棒啦啦隊女神出身，對於這個遊戲頗有微詞，並在脆上引發討論，製作單位也表示：「綜藝大集合》一向以帶給觀眾歡樂、健康的節目內容為核心，遊戲過程的肢體接觸有時候真的是不可控制，針對今日遊戲環節中出現不當肢體接觸的情況，我們深感抱歉。我們會更加審慎檢視遊戲設計與執行流程，避免類似情形再次發生，感謝觀眾的提醒與支持。」

▲此遊戲已行之有年。（圖／翻攝《綜藝大集合》）

而胡瓜最近正與民視商談最新年度合約，籃籃又身為胡瓜鍾愛的小妹妹，對此籃籃並沒有回應，低調處理避免引起事態擴大。

▲籃籃玩遊戲時摔倒在地。（圖／翻攝《綜藝大集合》）