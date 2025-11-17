Selina、Hebe聯手獻驚喜！　Ella激動爆哭：S.H.E是人生高光時刻

▲Ella化身「星火女王」大展氣勢。（圖／勁樺娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

Ella陳嘉樺首次個人巡迴演唱會《It’s Me 艾拉主意》15、16日一連兩晚在長沙正式開唱，Ella開場化身「星火女王」大展氣勢，以「煙花綻放瞬間」為靈感，熱唱新歌〈It’s Me 一直迷〉，Ella哽咽說：「是因為你們都願意相信我，我去過的每一場音樂節、演出，你們在台下陪伴我的過程，讓我相信，陳嘉樺你真的可以做這件事情，你可以擁有一個屬於你的場子，你絕對撐得住這一切。所以我要非常感謝你們每一個人，對我這份相信的力量。這是一個很大的祝福。」

▲▼Ella哽咽道謝粉絲。（圖／勁樺娛樂提供）



Ella使勁全力演唱近30首好歌，她哽咽表示：「今天能夠有這場演唱會，我必須說我真的沒有想到，我陳嘉樺Ella這個人，要有一場這樣子的演唱會，因為對我而言，我的人生高光時刻就是S.H.E，我已經做到了!我已經有巡演全世界的經驗，我去過很多地方，我從來沒有想要我自己可以做這件事情。」接著感謝台下：「但是人生很特別，宇宙將這個禮物領到我的面前，而我在這個時候，我打開我的心去接受他，可是願意打開我那個心的那個人，是你們每一個人。」

這套「星火女王」華麗造型大有看頭，由先鋒品牌特別訂製，造型融合「西裝」結構與「煙火光影」元素，搖滾飆唱〈廢〉、〈Super Star〉完全點燃現場氣氛，全套造型以逾250朵手工煙火裝飾與上千顆水晶製成，耗時500小時完成，她更大方秀出腹肌、背肌，健美體態令全場驚呼連連，連自己也忍不住自誇「超帥」。

Ella也透露為了這次演唱會持續健身、練舞，為自己體能出主意成了習慣，笑稱粉絲看完今晚演唱會後，會陷入著迷狀態，「追解接演唱會也會成為習慣」，好姐妹Selina與Hebe特別獻上花籃祝福，寫下：「心甘情願一直迷，心中只有艾拉主意，享受屬於妳的舞台，就算臉部抽動我們一樣愛。」Ella在後台看到這份暖心祝福當場淚流不止。

更特別設計了「艾拉問事」環節與粉絲互動，有粉絲提問如何面對40歲這個階段，Ella開示說：「回頭看30歲根本就是個嬰兒，就還是個孩子，當你到了40你會發現，回過頭看那時候你到底在煩什麼、憂慮著未來什麼，40的你更美好，你經歷了更多，變成更好的自己。30還渾渾噩噩、不知道要不要結婚、換工作，你一步一步走，不知道的時候往前走就對了。」

