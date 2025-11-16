李玟曾錄音11小時「不上廁所」　幕後推手憶：一定覺得我很難搞

▲ 音樂教父鮑比達將在明年開唱。（圖／媒體棧提供）



記者翁子涵／台北報導

集電影配樂大師、音樂總監、製作人、作曲家、編曲家、指揮家於一身的亞洲流行音樂教父鮑比達 Kriz Babida，近2年開始長駐台灣，回到他熟悉的華語樂壇和許多音樂人展開合作，而他更將帶領一群超厲害的國際級音樂玩家，在明年1月31日舉辦一場《玩家玩音樂－金歌勁曲演唱會》，並找了范怡文及林俊逸共同演出，鮑比達預告這次要使出渾身解數，用他神乎其技的編曲與演奏魅力，為台灣的觀眾量身訂作一場讓人大呼過癮的演唱會。

▲▼ 林俊逸、范怡文將共同演出。（圖／媒體棧提供）

鮑比達曾捧紅了已故天后李玟、柯以敏、蕭亞軒等巨星，最具代表性的莫過於已故天后李玟coco，鮑比達回憶道，李玟Coco是一個很甜美可愛的歌手，唱功絕佳，又有華語樂壇少見的R&B唱腔，因此當時為她量身打造了《愛我多一點》、《真想見到你》等歌曲，鮑比達笑說：「Coco當時一定覺得我很難搞，因為我有絕對音感，耳朵太靈了，很容易抓出瑕疵。」

不過因為她擅長的R&B花腔轉音，卻讓鮑比達碰壁了，在製作《每一次想你》時，唱片公司老闆要求鮑比達讓Coco不要唱太多R&B轉音，這讓他陷入兩難，想讓Coco盡情發揮又得滿足老闆要求，而Coco不太習慣沒有轉音的唱法，一直達不到要求，對自己有點生氣，專注錄歌連廁所都不去上，花了11個小時反覆的錄製，終於完成了這首歌曲，她對工作的敬業與執著，讓鮑比達印象相當深刻。

而這次參與演出的范怡文與林俊逸，看到鮑比達老師開的歌單，直呼這真是非常大的挑戰，他們笑說：「觀眾可以期待每一首歌曲用全新的編曲呈現，就像是開盲盒一樣令人期待！」《玩家玩音樂－金歌勁曲演唱會》將在2026年1月31日在信義區的微風南山藝文中心舉辦，購票請上年代售票系統。

