梁靜茹突喊「不唱情歌」！　上海開唱「砸千萬獻驚喜」寵粉

記者翁子涵／台北報導

「情歌天后」梁靜茹全新世界巡迴演唱會「Bset，茹果我不唱情歌」15日起在上海虹口足球場起跑，這是她首次挑戰戶外場館，吸引超過5萬名歌迷，只見穿著紅色天鵝絨斗篷晚禮服的她，以「打開自己的勇氣」為概念，用〈勇氣〉破題，之後她放下斗篷，露出新染的金黃后冠髮色，以嶄新樣貌、全新編曲接續唱出〈無條件為你〉、〈愛久見人心〉等組曲，唱〈天燈〉時，LED巨型螢幕上出現數以萬計的天燈，從水面冉冉飄向天空，化為祝福，送給在場的所有粉絲。

對於被封是「情歌天后」，梁靜茹謙稱自己只是「情歌工作者」，也有上班下班：「現在是我的營業時間，但我今天是抱著不想回家的心情在營業，好想在這邊搭帳篷喔！可以嗎？」演唱會她唱了不少阿信為她寫的歌，恰巧五月天也在上海開唱，她說：「我的好朋友在另外一個場地，祝你們演唱會大成功！」

唱到〈燕尾蝶〉，梁靜茹被升降舞台升到高處，炸裂的雷射光束與煙幕效果，氣勢滂礡，她說：「大家看到我，就覺得跟愛情離不開，『茹果我不唱情歌』是我對自己的反問，我想發掘不同面相的我，所以從開始的創意，我就參與滿多；也想反問一下粉絲：我在大家心中真的只能唱情歌嗎？希望大家給我一些答案。」

她在第三段落「面對自己的勇氣」安排不插電歌曲，「我不害怕」、「會呼吸的痛」呼應主題，台上也出現自法國空運到場的要價30萬美金（約920萬台幣）巨大白色永生樹，隨著燈光變幻萬千，象徵人人能在梁靜茹的歌聲中找到停下腳步之處。

直到觀眾以為演唱會結束了，舞台上出現「你們在等誰」、「誰給你勇氣」的提問，在2.5萬名觀眾「我們只要梁靜茹」的聲聲喚中，穿著白上衣、牛仔裙的梁靜茹，回到最質樸自然的樣貌，用歌聲再次和這晚的聽眾〈小手拉大手〉、〈親親〉，並以〈情歌〉作為收場，讓每位觀眾大飽耳福。

