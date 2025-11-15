90歲理髮師揭秘！豬哥亮「馬桶蓋」由來曝光　黃西田補槍：跑路都認不出來

記者蕭采薇／台北報導

紀錄片《高雄有顆藍寶石》回顧七○年代豬哥亮等秀場藝人的昔日風光，甚至找到了當年為豬哥亮剪出「招牌馬桶蓋」的理髮師。原來當年理髮師是在英國學藝，就把當年最紅的披頭四髮型，直接放到豬哥亮頭上。黃西田也補充：「因為豬哥亮抬頭紋很多，設計師就將瀏海放下來。」

▲（左起）導演楊力州、邵大倫、黃西田、丁度嵐、謝順福，出席《高雄有顆藍寶石》金馬星光舞台活動。（圖／記者李毓康攝）

當年為豬哥亮剪髮的「余師」，如今已經高齡近90歲，楊力州開玩笑說：「很多人都以為他死了，沒有，他還活著！」當年余師剛從英國學藝歸來，就把當時披頭四髮型移到豬哥亮身上，「我那時候才知道豬哥亮髮型原來是這樣來的。」

黃西田也回憶：「有次在高鐵上遇到豬哥亮，他戴口罩把，頭髮梳到後面，完全認不出來。」他笑說：「那時候他剛『出國深造』，就是跑路啦！」

▲《高雄有顆藍寶石》重現豬哥亮身影。（圖／金馬影展提供）

導演楊力州透露，在拍攝最困難的是找不到當年足夠的素材，「非常驚訝這樣的重要時刻並沒有被留下來，包括藍寶石歌廳的外觀一張照片都找不到，非常不可思議，居然沒有完整的照片。」其中不少珍貴照片，還是在跳蚤市場找到的。