趙詠華「暴瘦8公斤」驚人模樣曝光！　施孝榮憂心到髮線變高

記者蔡琛儀／台北報導

2025「民歌50高峰會 最終加場」首場演出於今（15日）在台中惠蓀堂登場，由施孝榮領軍，集結殷正洋、周治平、王中平、王瑞瑜、李明德、羅吉鎮、鄭怡、金智娟、于台煙、王海玲、許景淳、趙詠華、李翊君共14位唱將，共演唱超過40首歌，盼在延續民歌精神與情懷之餘，也能帶給大家全新的感受和驚喜。

▲▼民歌50高峰會台中場。（圖／寬宏提供）

施孝榮笑說，趙詠華為了這場演出瘦了8公斤，「我因為之前瘦太多擔心自己變成紙片人，所以我沒有繼續往下瘦。但是往高的方面，我就有做到！為了演唱會的製作，我的髮際線又提高了很多，我想要不了多久，就會成為中央跟地方攜手合作的典範。」

在大合唱〈看我聽我〉、〈歌聲滿行囊〉等歌後，眾歌手們依序登台，施孝榮以〈俠客〉自高台登場，搭配雷射效果展現氣勢；金智娟帶來〈大公雞〉、〈虎姑婆〉，歡快旋律讓觀眾紛紛跟著輕哼；王中平〈愛情釀的酒〉一展深情嗓音；李明德則以〈踏著夕陽歸去〉勾起濃烈青春回憶；鄭怡演唱〈微光中的歌吟〉，王瑞瑜、王海玲、羅吉鎮、趙詠華、周治平、于台煙、許景淳與殷正洋一一登場，還有李翊君的登場，〈萍聚〉溫柔的旋律響起，勾起觀眾回憶。

▲李翊君擔任特別嘉賓。（圖／寬宏提供）



在演唱逾40首歌之餘，現場又加碼開放觀眾點唱多首歌曲，接著全體歌手再次回到台上，帶來〈我家在那裡〉、〈何年何月再相逢〉等合唱曲，總製作人施孝榮在〈閃亮的日子〉旋律中，在台上向現場觀眾深深一鞠躬，「今天是民歌高峰會在台中最後一次的演出。今天過後，一切依舊，民歌高峰會就只能留在你我的回憶裡。謝謝大家一起共創這美好的一切！臨別依依，我們真是感嘆，何年何日再相逢！」

▲施孝榮和歌迷相約台北、高雄再見。（圖／寬宏提供）

「民歌高峰會」接下來11月29日、12月6日在台北小巨蛋、高雄巨蛋最後一次舉辦，除了台上歌手難掩不捨外，台下歌迷亦情緒激動，施孝榮表示，對大家的感謝難以言語，「民歌高峰會」正式畫下句點，希望「民歌高峰會」能在每個人心中留下最美回憶。