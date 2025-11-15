黑白CP鬧脾氣！葛兆恩一句「我們不熟」　紀成澔深夜打給他：我真的很傷心

記者蕭采薇／台北報導

「黑白CP」葛兆恩、紀成澔二搭，直式影集《黑白原來是真的》上線短短20天，全平台觀看突破300萬次。兩人火花全面升級，拍攝現場的默契也更加純熟，攜手挑戰出道以來最突破尺度。葛兆恩表示，日前剛看完全集，看到兩人春色無邊的親密戲仍不免害羞，笑說：「不敢直視這個直式影集。」

▲《黑白原來是真的》葛兆恩（右）、紀成澔重返拍攝場景舉辦慶功媒體茶敘。（圖／結果娛樂提供）

15日葛兆恩、紀成澔出席慶功媒體茶敘，當天吸引上百位粉絲擠滿現場。身兼出品人、製作人及主演的葛兆恩感動表示：「非常感謝大家的支持，未來也會繼續用更好的作品回報大家。」



葛兆恩、紀成澔作為台灣BL劇首組「二搭CP」，憑藉自然流暢的對手戲與高黏著度的互動魅力，持續吸引大批粉絲。在《黑白原來是真的》中，最令人心動的情感演繹。至於哪一幕最讓他招架不住？他分享：「有段還未播出的劇情，是早餐吻後我要把Nelson抱上中島，導演喊卡後，我以為機器沒錄了，就開玩笑把他扛著走去陽台，沒想到全都被收錄進正片裡。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《黑白原來是真的》葛兆恩（上）、紀成澔演出「賴床吻」糖分爆表，躍升全劇最高點擊畫面。（圖／結果娛樂提供）



日前播出的劇情中，葛兆恩飾演的「黑衍」以連續親吻喚醒紀成澔飾演的「白行」，這段糖分爆表的「賴床吻」迅速躍升為全劇目前最高點擊畫面，也成為粉絲熱烈討論的焦點。雖然兩人對吻戲已相當駕輕就熟，但每場親密戲仍充滿不同挑戰。

為了呈現角色之間最自然真實的貼近感，他們特地提前入住宜蘭民宿培養情緒、調整默契。紀成澔坦言，「白行」是一個動作多、台詞碎、情緒跳躍的角色，其中在民宿場景裡，有一段兩人在床上尋找遊戲任務的橋段，需要大量跨坐、貼靠等肢體走位，「只要稍微動作不順或台詞一卡，就得NG重來，拍到後來其實內心滿崩潰的。」

▲《黑白原來是真的》葛兆恩（左）、紀成澔「二搭」親密火花再升級，拍攝現場的默契也更加純熟。（圖／結果娛樂提供）



葛兆恩笑稱，讓他印象最深刻的是紀成澔在民宿裡的那段「扮貓」幻想橋段，他帶著寵溺神情補充：「拍的時候我就覺得觀眾一定會很喜歡，Nelson真的詮釋得超可愛。」他表示，這段戲的設計其實源自於粉絲的敲碗，「我們收到很多粉絲私訊，希望能看到這些畫面，包括中島的橋段也是，希望能盡情滿足大家。」

▲《黑白原來是真的》葛兆恩（右）、紀成澔甜蜜互餵戲劇聯名甜甜圈。（圖／結果娛樂提供）

兩人也大方預告，後續劇情將有更多超越過往尺度的吻戲與床戲，不論情緒張力或親密程度都大幅升級，保證讓觀眾心跳加速。談到彼此的合作狀態，兩人不約而同露出甜笑，默契十足地表示：「現在的關係很舒服！」完全展現出最強CP體質，也讓粉絲對接下來的劇情更加期待。

不過戲外兩人也是有鬧脾氣的時候，先前在殺青宴上，葛兆恩開玩笑說「我和他不熟！」而紀成澔因此走心，深夜打給葛兆恩說：「我真的很傷心。」讓葛兆恩也嚇到，「我真的只是開玩笑，如果真的不熟的人，怎麼可能這樣說！」只好哄紀成澔說：「不要放在心上。」也答應要陪紀成澔一起拍影片，當做賠罪。

▲紀成澔、葛兆恩出席《黑白原來是真的》慶功媒體茶敘。（圖／記者李毓康攝）

劇中除了葛兆恩與紀成澔的精采火花外，也邀請多位驚喜客串卡司助陣。其中最受粉絲熱議的，莫過於葛兆恩力邀姊姊葛宸羽驚喜登場，演出氣場十足的「總監」一角，角色深受觀眾喜愛。不僅如此，葛兆恩透露親妹妹葛嘉怡也悄悄現身劇中，在校園戲中化身熱情鐵粉，成為另一個驚喜彩蛋。三姊弟首度在影視作品中同框，葛兆恩認為這是難得又充滿意義的瞬間，「我們一家人能在同一部戲一起留下畫面，對我們來說非常特別，也很值得被紀念。」

▲《黑白原來是真的》葛兆恩（左）、紀成澔作為台灣BL劇首組「二搭CP」，憑藉自然流暢的對手戲持續吸引大批粉絲。（圖／結果娛樂提供）



剛迎來28歲生日的葛兆恩，被問及今年的生日願望時，首次對外宣布一項重磅祕密計畫。為了讓粉絲能更方便、快速地欣賞影視內容，他打造出一款名為「OnReel」的影視平台APP，為了讓這個平台成真，他毫不猶豫投入七位數存款。

▲《黑白原來是真的》葛兆恩（右）、紀成澔甜蜜互餵戲劇聯名甜甜圈。（圖／結果娛樂提供）

葛兆恩說：「一開始大家都說我瘋了，辦演唱會、做直式影集、做APP平台……我都做到了。其實我內心是個悲觀主義者，畢竟不是這方面專業出身，但我會全力以赴，大不了就是失敗。」一旁的紀成澔也給予鼓勵，透露兩人常在深夜談心，並為葛兆恩注入「相信的力量」。葛兆恩說：「他很陽光，讓我能把陰暗面收起來，我們互相打氣、一起變得更好。」