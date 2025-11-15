ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

43萬啦啦隊「胸上挖空」公開新制服
滷味老闆貼禁令網笑翻：忍不住
孫生女友半夜突PO「無止盡騙我」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

痞幼 黃心穎 希澈 神童 東海 謝侑芯 金希澈 東尼大木

黑白CP鬧脾氣！葛兆恩一句「我們不熟」　紀成澔深夜打給他：我真的很傷心

記者蕭采薇／台北報導

「黑白CP」葛兆恩、紀成澔二搭，直式影集《黑白原來是真的》上線短短20天，全平台觀看突破300萬次。兩人火花全面升級，拍攝現場的默契也更加純熟，攜手挑戰出道以來最突破尺度。葛兆恩表示，日前剛看完全集，看到兩人春色無邊的親密戲仍不免害羞，笑說：「不敢直視這個直式影集。」

▲《黑白原來是真的》葛兆恩（右）、紀成澔重返拍攝場景舉辦慶功媒體茶敘。（圖／結果娛樂提供）

▲《黑白原來是真的》葛兆恩（右）、紀成澔重返拍攝場景舉辦慶功媒體茶敘。（圖／結果娛樂提供）

15日葛兆恩、紀成澔出席慶功媒體茶敘，當天吸引上百位粉絲擠滿現場。身兼出品人、製作人及主演的葛兆恩感動表示：「非常感謝大家的支持，未來也會繼續用更好的作品回報大家。」
 
葛兆恩、紀成澔作為台灣BL劇首組「二搭CP」，憑藉自然流暢的對手戲與高黏著度的互動魅力，持續吸引大批粉絲。在《黑白原來是真的》中，最令人心動的情感演繹。至於哪一幕最讓他招架不住？他分享：「有段還未播出的劇情，是早餐吻後我要把Nelson抱上中島，導演喊卡後，我以為機器沒錄了，就開玩笑把他扛著走去陽台，沒想到全都被收錄進正片裡。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《黑白原來是真的》葛兆恩（右）、紀成澔重返拍攝場景舉辦慶功媒體茶敘。（圖／結果娛樂提供）

▲《黑白原來是真的》葛兆恩（上）、紀成澔演出「賴床吻」糖分爆表，躍升全劇最高點擊畫面。（圖／結果娛樂提供）

日前播出的劇情中，葛兆恩飾演的「黑衍」以連續親吻喚醒紀成澔飾演的「白行」，這段糖分爆表的「賴床吻」迅速躍升為全劇目前最高點擊畫面，也成為粉絲熱烈討論的焦點。雖然兩人對吻戲已相當駕輕就熟，但每場親密戲仍充滿不同挑戰。

為了呈現角色之間最自然真實的貼近感，他們特地提前入住宜蘭民宿培養情緒、調整默契。紀成澔坦言，「白行」是一個動作多、台詞碎、情緒跳躍的角色，其中在民宿場景裡，有一段兩人在床上尋找遊戲任務的橋段，需要大量跨坐、貼靠等肢體走位，「只要稍微動作不順或台詞一卡，就得NG重來，拍到後來其實內心滿崩潰的。」

▲《黑白原來是真的》葛兆恩（右）、紀成澔重返拍攝場景舉辦慶功媒體茶敘。（圖／結果娛樂提供）

▲《黑白原來是真的》葛兆恩（左）、紀成澔「二搭」親密火花再升級，拍攝現場的默契也更加純熟。（圖／結果娛樂提供）
 
葛兆恩笑稱，讓他印象最深刻的是紀成澔在民宿裡的那段「扮貓」幻想橋段，他帶著寵溺神情補充：「拍的時候我就覺得觀眾一定會很喜歡，Nelson真的詮釋得超可愛。」他表示，這段戲的設計其實源自於粉絲的敲碗，「我們收到很多粉絲私訊，希望能看到這些畫面，包括中島的橋段也是，希望能盡情滿足大家。」

▲《黑白原來是真的》葛兆恩（右）、紀成澔重返拍攝場景舉辦慶功媒體茶敘。（圖／結果娛樂提供）

▲《黑白原來是真的》葛兆恩（右）、紀成澔甜蜜互餵戲劇聯名甜甜圈。（圖／結果娛樂提供）

兩人也大方預告，後續劇情將有更多超越過往尺度的吻戲與床戲，不論情緒張力或親密程度都大幅升級，保證讓觀眾心跳加速。談到彼此的合作狀態，兩人不約而同露出甜笑，默契十足地表示：「現在的關係很舒服！」完全展現出最強CP體質，也讓粉絲對接下來的劇情更加期待。

不過戲外兩人也是有鬧脾氣的時候，先前在殺青宴上，葛兆恩開玩笑說「我和他不熟！」而紀成澔因此走心，深夜打給葛兆恩說：「我真的很傷心。」讓葛兆恩也嚇到，「我真的只是開玩笑，如果真的不熟的人，怎麼可能這樣說！」只好哄紀成澔說：「不要放在心上。」也答應要陪紀成澔一起拍影片，當做賠罪。

▲▼葛兆恩(右)、紀成澔《黑白原來是真的》慶功媒體茶敘。（圖／記者李毓康攝）

▲紀成澔、葛兆恩出席《黑白原來是真的》慶功媒體茶敘。（圖／記者李毓康攝）

劇中除了葛兆恩與紀成澔的精采火花外，也邀請多位驚喜客串卡司助陣。其中最受粉絲熱議的，莫過於葛兆恩力邀姊姊葛宸羽驚喜登場，演出氣場十足的「總監」一角，角色深受觀眾喜愛。不僅如此，葛兆恩透露親妹妹葛嘉怡也悄悄現身劇中，在校園戲中化身熱情鐵粉，成為另一個驚喜彩蛋。三姊弟首度在影視作品中同框，葛兆恩認為這是難得又充滿意義的瞬間，「我們一家人能在同一部戲一起留下畫面，對我們來說非常特別，也很值得被紀念。」

▲《黑白原來是真的》葛兆恩（右）、紀成澔重返拍攝場景舉辦慶功媒體茶敘。（圖／結果娛樂提供）

▲《黑白原來是真的》葛兆恩（左）、紀成澔作為台灣BL劇首組「二搭CP」，憑藉自然流暢的對手戲持續吸引大批粉絲。（圖／結果娛樂提供）
 
剛迎來28歲生日的葛兆恩，被問及今年的生日願望時，首次對外宣布一項重磅祕密計畫。為了讓粉絲能更方便、快速地欣賞影視內容，他打造出一款名為「OnReel」的影視平台APP，為了讓這個平台成真，他毫不猶豫投入七位數存款。

▲《黑白原來是真的》葛兆恩（右）、紀成澔重返拍攝場景舉辦慶功媒體茶敘。（圖／結果娛樂提供）

▲《黑白原來是真的》葛兆恩（右）、紀成澔甜蜜互餵戲劇聯名甜甜圈。（圖／結果娛樂提供）

葛兆恩說：「一開始大家都說我瘋了，辦演唱會、做直式影集、做APP平台……我都做到了。其實我內心是個悲觀主義者，畢竟不是這方面專業出身，但我會全力以赴，大不了就是失敗。」一旁的紀成澔也給予鼓勵，透露兩人常在深夜談心，並為葛兆恩注入「相信的力量」。葛兆恩說：「他很陽光，讓我能把陰暗面收起來，我們互相打氣、一起變得更好。」

 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

黑白CP.葛兆恩紀成澔黑白原來是真的

推薦閱讀

家中僅母女！NANA豪宅遭「3x歲持刀搶匪闖入」　激烈扭打後送醫

家中僅母女！NANA豪宅遭「3x歲持刀搶匪闖入」　激烈扭打後送醫

8小時前

獨家／黃心穎消失多年「嫁香港天團成員」　老公認「有4個小孩」

獨家／黃心穎消失多年「嫁香港天團成員」　老公認「有4個小孩」

20小時前

《我結》12年了！郭雪芙悄現身SJ演唱會　希澈笑虧「沒見我就走了」

《我結》12年了！郭雪芙悄現身SJ演唱會　希澈笑虧「沒見我就走了」

7小時前

28歲正妹AV女優驚爆過世！　好友自責：如果能早一點發現...

28歲正妹AV女優驚爆過世！　好友自責：如果能早一點發現...

11/14 12:02

鼎王、雙月、油麵送入大巨蛋！SJ後台美食吃超飽　豪華現場照曝光

鼎王、雙月、油麵送入大巨蛋！SJ後台美食吃超飽　豪華現場照曝光

10小時前

阿Ken承認「被套牢5年」！只花一點錢進場：它漲回來了 關鍵時間點曝

阿Ken承認「被套牢5年」！只花一點錢進場：它漲回來了 關鍵時間點曝

6小時前

螢幕前李連杰是複製人？宋祖德驚喊：聲音、口音不對…急籲警調查

螢幕前李連杰是複製人？宋祖德驚喊：聲音、口音不對…急籲警調查

6小時前

孫生女友半夜突PO「無止盡騙我」！連發6貼文：為什麼現在綠茶那麼多

孫生女友半夜突PO「無止盡騙我」！連發6貼文：為什麼現在綠茶那麼多

10小時前

薔薔深V登走鐘獎！一轉身「下半身透明」屁股蛋全看光　霸氣開嗆典禮

薔薔深V登走鐘獎！一轉身「下半身透明」屁股蛋全看光　霸氣開嗆典禮

2小時前

「重機女神」痞幼無預警宣布分手！　鬆口情斷原因：朋友更合適

「重機女神」痞幼無預警宣布分手！　鬆口情斷原因：朋友更合適

21小時前

歐陽娣娣「廈金大橋當工人」畫面全被拍！甜笑：期待直接從這裡去家鄉

歐陽娣娣「廈金大橋當工人」畫面全被拍！甜笑：期待直接從這裡去家鄉

9小時前

SUPER JUNIOR大巨蛋最高潮！「東海霸氣親上銀赫」導播嚇到切鏡頭

SUPER JUNIOR大巨蛋最高潮！「東海霸氣親上銀赫」導播嚇到切鏡頭

7小時前

熱門影音

跩哥馬份回來了！湯姆費爾頓開口喊「波特」全場歡呼30秒

跩哥馬份回來了！湯姆費爾頓開口喊「波特」全場歡呼30秒
余祥銓證實沒當兵！　被驗退：有鬆一口氣

余祥銓證實沒當兵！　被驗退：有鬆一口氣
唐美雲頂光頭超過10年　每次露面都戴假髮

唐美雲頂光頭超過10年　每次露面都戴假髮
《那些年》一下..柯震東驚喜現身引萬人尖叫

《那些年》一下..柯震東驚喜現身引萬人尖叫
吳宗憲模仿粿王「提戴綠帽」　Lulu、陳漢典嚇瘋想掛電話

吳宗憲模仿粿王「提戴綠帽」　Lulu、陳漢典嚇瘋想掛電話
李棟旭：We are back　《殺人者的購物中心2》鄭進灣回來了

李棟旭：We are back　《殺人者的購物中心2》鄭進灣回來了
楊奇煜有隱疾　自爆：我沒有當兵

楊奇煜有隱疾　自爆：我沒有當兵
曹政奭被問Gummy優點 秒答「漂亮」被讚完美答案

曹政奭被問Gummy優點 秒答「漂亮」被讚完美答案
歐陽妮妮想生三胎　張書豪拒絕：快樂會打折

歐陽妮妮想生三胎　張書豪拒絕：快樂會打折
馮德倫表白舒淇：我以妳為傲　自嘲在家「遭老婆家暴」

馮德倫表白舒淇：我以妳為傲　自嘲在家「遭老婆家暴」
泫雅表演到一半突癱軟暈倒

泫雅表演到一半突癱軟暈倒
新生代網紅常批藝人「不Real」　阿Ken嗆「你們做幾年就會跌落神壇」

新生代網紅常批藝人「不Real」　阿Ken嗆「你們做幾年就會跌落神壇」
NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

黃明志延扣7天變6天！　關鍵原因曝…律師首回應抗辯過程

黃明志延扣7天變6天！　關鍵原因曝…律師首回應抗辯過程

山下智久隔14年再來台辦專場 親切「脫帽揮手＋收信」！

山下智久隔14年再來台辦專場 親切「脫帽揮手＋收信」！

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

余祥銓拿捏界線「薔薔訊息也沒回」　爆柔柔查手機「群組謎片被看光XD」

余祥銓拿捏界線「薔薔訊息也沒回」　爆柔柔查手機「群組謎片被看光XD」

等22年《辣媽辣妹2》回歸！盤點青春經典　《天生一對》、《穿著Prada的惡魔》都在Disney+

等22年《辣媽辣妹2》回歸！盤點青春經典　《天生一對》、《穿著Prada的惡魔》都在Disney+

《那些年》一下..柯震東驚喜現身引萬人尖叫　黃偉晉.艾薇.曹楊熱門K歌連發

《那些年》一下..柯震東驚喜現身引萬人尖叫　黃偉晉.艾薇.曹楊熱門K歌連發

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

炎亞綸首公開「交往阿本細節」盼被理解　與20年好友鬼鬼斷聯「仍在重要位置」

炎亞綸首公開「交往阿本細節」盼被理解　與20年好友鬼鬼斷聯「仍在重要位置」

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

看更多

【遭陸通緝】「閩南狼」赴派出所自首！　喊「警察不抓我」 提告央視洩漏個資

即時新聞

剛剛
剛剛
3分鐘前0

蔡阿嘎地獄梗火力全開！Andy被虧「1個月只領5萬」　粿王、館長都被點名

50分鐘前1

嘟嘟人奪獎突感謝賀瓏！　博恩台下「捂耳翻白眼」超真實反應全被拍

55分鐘前0

繪本活起來了！《聖誕五告讚！》集結5國女導演　「水彩、紙雕」說故事

59分鐘前11

阿部瑪利亞公開「赴日旅遊4大潛規則」　餐廳開胃菜竟是服務費

1小時前10

楊力州花半年「養AI豬哥亮」！　下指令「你是謝新達」太像真人：祂也是活派

1小時前10

直擊！台灣粉絲跨海追劉宇寧　上萬粉絲穿應援「黃色」齊聚北京

1小時前10

趙詠華「暴瘦8公斤」驚人模樣曝光！　施孝榮憂心到髮線變高

1小時前1

90歲理髮師揭秘！豬哥亮「馬桶蓋」由來曝光　黃西田補槍：跑路都認不出來

1小時前33

走鐘獎出包！典禮延誤17分鐘「3千網友空等」遭怒轟　小編親上火線緩頰

1小時前11

獨／75歲資深藝人方駿現身演唱會　看年輕一代閃兵「真的可惡」

讀者迴響

熱門新聞

  1. 家中僅母女！NANA豪宅遭「3x歲持刀搶匪闖入」
    8小時前222
  2. 獨／黃心穎嫁香港天團成員　老公認「有4個小孩」
    20小時前82
  3. 《我結》12年了！郭雪芙悄現身SJ演唱會
    7小時前4
  4. 正妹AV女優驚爆過世！　好友自責證實
    11/14 12:022813
  5. 鼎王、雙月、油麵送入大巨蛋！SJ後台美食吃超飽　豪華現場照曝光
    10小時前164
  6. 阿Ken承認「被套牢5年」！
    6小時前145
  7. 李連杰是複製人？宋祖德驚喊：聲音、口音不對
    6小時前147
  8. 孫生女友半夜突PO「無止盡騙我」！
    10小時前2229
  9. 薔薔深V登走鐘獎
    2小時前3212
  10. 「重機女神」痞幼無預警宣布分手！
    21小時前3018
ETtoday星光雲

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合