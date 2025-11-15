走鐘獎放閃現場！壹加壹婚後露面曝近況　ILLY自嘲：身材還沒走鐘

記者孟育民／台北報導

第七屆走鐘獎今（15日）在壹電視盛大舉辦，YouTuber情侶檔「壹加壹」ILLY（一粒）、LEAN（令）帶著團隊稍早現身紅毯，他們在今年宣布結婚喜訊，被主持人問結婚後有什麼不一樣嗎？ILLY則說：「目前身材還沒走鐘，身分證後面有字，其他都一樣。」談及婚姻之道，ILLY兩個人開開心心最重要，LEAN則補充會吵架還是會吵。

▲▼壹加壹登上走鐘獎紅毯。（圖／翻攝自YouTube／走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards）

壹加壹愛情長跑13年，在今年以「這是我的另外一半」為標題，宣布結婚的好消息。影片中包含了兩人交往以來的日常點滴、先前的求婚過程，以及與父母一起拍的可愛婚紗照，感人影片讓網友湧入留言「這是近期混亂的YouTube圈，最令人開心的頻道跟影片了」、「原來人間還是有真情的，祝福你們」、「謝謝1+1，讓我重新相信什麼叫始終如一」。



此外，ILLY和LEAN也各自在社群發文介紹對方。ILLY表示，自己最欣賞LEAN的好學心，也喜歡對方的善良與感性，還有愛護小動物、愛乾淨等，「有了這些，不管未來有20、40年、60年，我跟他的生活，都可以過得很快樂！」