本土導演爆偷吃女演員！　「坐尪腿上被正宮撞見」身分線索曝光

記者王靖淳／綜合報導

資深媒體人呂文婉最近上節目《娛樂頭版頭》，揭露一對演藝圈夫妻的婚姻內幕，表示曾有一位拍過不少厲害作品的本土導演偷吃女演員，結果正宮找她訴苦，並坦言這些事情的發生，讓她長年來感到相當痛苦。

▲呂文婉。（圖／翻攝自YouTube／JET娛樂頻）

呂文婉透露，這對夫妻的男方是很有名的導演，太太則是長年在他身邊瞻前顧後的賢內助，兩人於公於私都綁在一起，是外界眼中的模範夫妻。然而，呂文婉表示，自己某次因緣際會下，採訪到這位導演太太，對方向她訴了非常多的苦，並坦言自己這幾十年來跟在老公身邊，不要講睜一隻眼閉隻眼，幾乎要全瞎，有時候甚至還得連耳朵都要裝聾。

[廣告]請繼續往下閱讀...

呂文婉接著提到，這位導演太太為了當個稱職的賢內助，時常會在家中辦派對，邀請劇組人員到家中作客，希望能讓老公可以好做事。沒想到這份貼心，換來的竟是對方一而再、再而三的背叛。導演太太表示，有次在家中宴客時，意外撞見女演員坐在老公的腿上，讓她當場愣住，不知道該如何是好。

▲呂文婉曾收到導演妻出軌控訴。（圖／翻攝自YouTube／JET娛樂頻）

面對老公與女演員如此明目張膽的挑釁，這位導演太太最終選擇了隱忍。呂文婉透露，導演太太不但沒有如想像中那般「潑湯」，反而還假裝沒看到，繼續招呼客人吃飯。更誇張的是，在另一次的殺青宴上，她在自家走廊聽到一些不該聽的聲音，後來發現竟是老公在與另外一位女演員亂來。為此，呂文婉感嘆，這位導演太太，長年來承受著這樣的痛苦，在她看來，無疑是婚姻裡面一個暴力。