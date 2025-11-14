《夢想成為律師》李陣郁出席慈善晚宴沒人認出　留落腮鬍網喊：本人嗎？

文／妞新聞

韓國影劇圈帥大叔「李陣郁」，不只在Netflix話題影集《Sweet Home》、《魷魚遊戲》系列中擔綱關鍵角色，主演的《夢想成為律師的律師們》也成為今年黑馬韓劇，模特兒出身的他，185cm大長腿身材、壯實體格、熟男魅力帥臉加上精湛演技，狂圈無數粉絲、聲勢持續看漲，沒想到最近卻「變了一個人！？」

帥大叔升格精品新寵兒

出席慈善晚宴卻沒人認出？

1981年出生、今年44歲的李陣郁，已經成為精品品牌最炙手可熱的韓國帥大叔，近日他受邀出席位於洛杉磯郡立美術館（LACMA）舉辦的「2025 LACMA Art+Film Gala慈善晚宴活動」，現場聚集芭黎絲希爾頓、黛咪摩爾、安琪拉貝瑟等各國大咖藝人共襄盛舉，不過隨著當天照片釋出，卻遲遲沒看到李陣郁出沒，讓網友們、韓國媒體超疑惑。

▲李陣郁出席慈善晚宴。（圖／X@Seeujune11）

▲李陣郁。（圖／insight）

原來在這裡！其中一位男星穿著正式西裝，把髮絲俐落往後梳、留著落腮鬍登場，仔細看五官才發現居然是「李陣郁」本尊，不過外型似乎都與先前螢幕上斯文帥氣模樣差很大，濃密的鬍鬚、圓潤了不少的臉龐以及身型，讓昔日帥大叔整個人氛圍驟變。

▲日本女高音Seia Lee與李陣郁同框。（圖／IG@seialee）



網友們紛紛疑惑：「這確定是李陣郁嗎？」韓媒還以：「只是長得像的人吧！」為標題撰寫報導，不過也有許多粉絲認為現在壯碩的模樣看起來更健康、更帥氣了。

