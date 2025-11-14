陳奕當爸甜曬一家三口合照　放閃老婆：再可愛小三也搶不走正宮

記者王靖淳／綜合報導

男星陳奕今年初認愛「五分埔成衣千金」紀曦晨，小倆口於6月舉辦文定儀式時，拋出年底升格當爸媽的喜訊，昨（13）日正式迎來寶貝女兒的誕生。為此，他開心透過社群發文，並附上一家三口的合照，甜蜜放閃老婆：「再可愛的小三，也搶不走正宮的位置。」

▲陳奕曬一家三口合照。（圖／翻攝自Instagram／chen_i_1016）

陳奕發文曬出寶貝女兒的近照，並向外界開心宣告自己已正式升格為人父。他透露，老婆是在懷孕38週又2天後，才順利產下愛女。而他也感性地表示，在這整整268天裡，老婆從女孩走向媽媽的這段旅程中，自己是全程看著、心疼著、敬佩著。

▲陳奕曬出寶貝女兒近照。（圖／翻攝自Instagram／chen_i_1016）

陳奕開玩笑地稱女兒是最強小三，同時也笑稱：「年紀輕輕就會嘟嘴、眨眼…？只是要你模仿，誰準妳超越。」不過，他隨即話鋒一轉，向老婆霸氣宣告正宮的地位，「但妳放心，再可愛的小三，也搶不走正宮的位置。妳永遠是我最重要的那個人。」

▲陳奕迎來寶貝女兒出生。（圖／翻攝自Instagram／chen_i_1016）

最後，陳奕向老婆致上謝意，他寫下：「 老婆，我愛妳。謝謝妳願意陪我一起創造這個家、這段人生。」並再次心疼地喊話：「妳真的，真的很辛苦了」，同時也向老婆及女兒許下承諾，表示自己未來的每一天，都會努力成為對方的靠山、神隊友以及女兒的爸爸。