日本紅白今年吹動漫風！37組名單發表…《鬼滅》《膽大黨》的她來了

日本跨年一大盛事《第76屆NHK紅白歌合戰》14日發表正式演出名單，紅隊有20組，白隊有17組，參與演出的歌手中，更多人演唱了今年的動漫歌曲，包括劇場版《鬼滅之刃無限城》演唱片尾曲的LiSA，全球爆紅《膽大黨》演唱第2季片頭曲的AiNA THE END初次登場。

▲日本紅白37組演出名單發表。（圖／翻攝自X）

據日媒《Oricon》報導，本屆首度登台紅白的歌手以及音樂組合，包括AiNA THE END為動畫《膽大黨》演唱第2季片頭曲〈革命道中〉；幾田莉拉是音樂組合YOASOBI成員，這次首度單獨出場，今年為《藥師少女的獨語》第2季演唱片頭曲〈百花繚亂〉、《SPY×FAMILY間諜家家酒》第3季演唱片尾曲〈Actor〉；女團FRUITS ZIPPER為《蠟筆小新》、電影《屁屁偵探》演唱主題曲；男團「&TEAM」為動畫《蜂蜜檸檬蘇打》演唱片頭曲〈Magic Hour〉及片尾曲〈Wonderful World〉。

▲《膽大黨》演唱第2季片頭曲的AiNA THE END初次登場。（圖／翻攝自X）

▲幾田莉拉演唱《藥師少女的獨語S2》片頭曲、《間諜家家酒S3》片尾曲。（圖／翻攝自X）

其他出場的紅白歌手與表演團體，，也有不少人演唱了動漫歌曲。LiSA為《鬼滅之刃劇場版無限城篇》演唱片尾曲〈在殘酷黑夜中閃耀〉，這是她第4度參加紅白。Vaundy為動畫《SAKAMOTO DAYS》演唱片頭曲〈奔跑吧，坂本〉，以及以及《光逝去的夏天》演唱片頭曲〈再會〉。暫停活動的Perfume也特地登台，她們曾為《BEYBLADE X》演唱片尾曲〈Cosmic Treat〉。

▲Vaundy為動畫《SAKAMOTO DAYS》演唱片頭曲。（圖／翻攝自X）

▲LiSA為《鬼滅之刃劇場版無限城篇》演唱片尾曲。（圖／翻攝自X）



對比去年（2024）紅白出場名單，可能演唱動漫歌曲的歌手約有7組（人），而當天表演的歌手包括aiko演唱了劇場版《名偵探柯南 百萬美元的五稜星》演唱主題曲〈相思相愛〉，Creepy Nuts演唱了動畫《肌肉魔法師》的片頭曲〈Bling-Bang-Bang-Born〉，以及Mrs. GREEN APPLE演唱了動畫《失憶投捕》的片頭曲「紫丁香〉，共計3組。而今年紅白的演唱曲目尚未發表。