11月17日星座運勢／射手現金控管要確實！ 雙子靠腦力賺大錢
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：指揮權限增加
感情：愛情淨化心靈
財運：建立強大人脈
幸運色：咖啡色
貴人：雙子
小人：金牛
雙子座 ♊
工作：積極學習進步
感情：浪漫情話不斷
財運：靠腦力賺大錢
幸運色：卡其色
貴人：處女
小人：獅子
天秤座 ♎
工作：誤會解釋清楚
感情：幸福美滿環繞
財運：定期評估績效
幸運色：粉紅色
貴人：金牛
小人：射手
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：持續保持耐心
感情：平穩安定幸福
財運：統籌規劃財務
幸運色：咖啡色
貴人：天蠍
小人：雙子
金牛座 ♉
工作：受到主管認同
感情：學會處理意見
財運：增加電子商務
幸運色：卡其色
貴人：獅子
小人：牡羊
處女座 ♍
工作：有建設性溝通
感情：愛情走入婚姻
財運：保持理性不貪
幸運色：大紅色
貴人：雙魚
小人：巨蟹
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：與同事有默契
感情：有智慧的愛情
財運：買賣外幣獲利
幸運色：大紅色
貴人：牡羊
小人：雙魚
天蠍座 ♏
工作：靈感創意不斷
感情：互相尊重自由
財運：建立儲蓄習慣
幸運色：灰色
貴人：水瓶
小人：天蠍
雙魚座 ♓
工作：適合農田活動
感情：好情緒好桃花
財運：善用理財軟體
幸運色：淡藍色
貴人：魔羯
小人：天秤
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：得到上級共鳴
感情：兩顆靈魂結合
財運：進行市場分析
幸運色：藍色
貴人：天秤
小人：水瓶
獅子座 ♌
工作：有力人士幫忙
感情：生活中有豔遇
財運：合理管理負債
幸運色：金色
貴人：巨蟹
小人：魔羯
射手座 ♐
工作：工作重視細節
感情：愛神征服一切
財運：加強現金監管
幸運色：橙色
貴人：射手
小人：處女
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
