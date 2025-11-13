王瞳披上白色婚紗露燦笑…下一秒悲劇發生「老公被逮捕」哭到崩潰

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《好運來》再掀高潮。劇中苦命鴛鴦孟婷（王瞳飾）與育成（黃文星飾）歷經千辛萬苦終於修成正果，這回迎來浪漫婚紗戲，一家三口拍攝幸福洋溢的全家福照，沒想到正當眾人沉浸在夢幻氛圍時，劇情突然急轉直下，檢察官率隊上門，指控育成涉嫌「收賄洩密」當場逮捕，孟婷當場淚崩。

▲《好運來》王瞳跟黃文星拍攝婚紗照。（圖／民視提供）

王瞳笑說，這場婚紗戲拍得「又甜又心酸」，因為這是她拍戲以來第一次帶孩子拍婚紗，飾演她兒子的大頭一看到她換好婚紗，立刻驚呼「哇！媽媽你好漂亮！」讓她感動直呼「這句話真的太暖心了」兩人戲裡戲外培養出好默契，除了有親子互動戲，還會利用拍攝空檔切磋鋼琴技藝。

不過，就在孟婷與育成一家人拍下幸福合照的當下，檢察官突率警力破門逮人，讓原本的浪漫婚紗瞬間變成悲劇現場。飾演育成的黃文星在拍攝時情緒激動、聲嘶力竭怒喊「冤枉啊！」他表示那場戲拍得非常折磨「內心除了憤怒更多的是絕望與歉疚，但我相信後面劇情會有驚人反轉，觀眾絕對會被震撼到。」

而這場婚禮的背後，另一條暗線也悄悄展開，育成的情敵克帆（曾子益飾）即將現身攪局。王瞳透露，想到克帆在劇中「住在隔壁」監視自己，還會三不五時「偷偷跑來家裡」，讓她拍戲時都覺得毛骨悚然「真的超可怕的！」

▲《好運來》曾子益飾演「克帆」，遠端監視孟婷一家。（圖／民視提供）

曾子益則笑說，自己這次的角色「突然峰迴路轉」，讓他又驚又喜「到底是心狠手辣的反派，還是癡心的變態？連我自己都難以預測！」他直讚編劇功力超強「角色神展開，讓我演得很過癮，也很期待觀眾看到這次的突破演出！」

