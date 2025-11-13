高橋聖子G級雙峰不藏了！　引退3年首拍寫真…白襯衫微濕扣子全開

記者陳芊秀／綜合報導

日本「傳奇AV女優」高橋聖子最新寫真照公開！她2016年從寫真偶像轉戰拍AV出道，火速爆紅成為頂級女優，人氣始終居高不下，後來於2022年宣布引退，並淡出螢光幕前，近期逐步復出，7月出席澳門的成人博覽會，又接下寫真拍攝工作。

▲高橋聖子引退AV界3年，首度回歸拍寫真。（圖／翻攝自X）

據日媒報導，高橋聖子接受《週刊FLASH》邀約拍攝寫真，這是引退AV界3年以來第一次回歸拍寫真。同日，她也更新社群動態。照片中，她將長髮綁起露出瓜子臉，毫不保留地展現自己G罩杯的完美身材，單穿一件白色微濕襯衫脫至上臂，更是整排扣子敞開不扣。

▲高橋聖子G級雙峰曲線畢露。（圖／翻攝自X）

高橋聖子社群公開的影片，她穿著灰色蕾絲內衣，躺在白色床鋪上，側身面向鏡頭，體態勻稱纖細、線條平滑而自然，膚色白皙，整體呈現柔和的質感。眼神柔亮，帶著淡淡的微笑，像是輕鬆地與攝影師互動。氣質安靜又溫暖，讓整個畫面呈現出一種輕鬆舒服的親密感。

▲高橋聖子床上拍內衣寫真曲線性感。（圖／翻攝自X）

大批網友湧入高橋聖子社群帳號留言：「一如既往地美麗又完美！」「太棒了！」「變得越來越漂亮了……」等熱情讚嘆之聲不斷湧入。高橋聖子11月底將會來台灣出席「TOP 女神台北感謝祭」活動。