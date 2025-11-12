愛雅「挺6個月大肚」飛韓！私下狀態全被拍：睽違2年的假期真開心

記者潘慧中／綜合報導

愛雅（舊藝名：張艾亞）2022年宣布結婚，事隔兩年多，她8月驚喜證實要當媽媽了，目前已懷有6個月的身孕。近日格外引起討論的是，她挺著大肚子飛去南韓遊玩，私下狀態全被拍了下來，吸引不少粉絲直誇：「好美！」

▲愛雅約懷有6個月的身孕。（圖／翻攝自Instagram／aiyachang1988）



照片中，可以看到愛雅穿著一件寬鬆的灰色上衣，外層再罩上一件同色調外套，增添保暖感與街頭率性風。下半身則搭配白色長裙，柔軟飄逸的布料中和了上半身的中性氣息，散發出溫柔氛圍。

▲▼愛雅和老公一起去南韓遊玩。（圖／翻攝自Instagram／aiyachang1988）



愛雅在留言區笑說，或許是因為行動變緩慢的關係，「看起來就溫柔許多喔」，但心情很好是真的，「睽違兩年的假期，真是開心」，更不用說這是寶寶的第一趟飛行，嶄新感受讓她更快樂了。

▲愛雅透露這是睽違兩年的假期。（圖／翻攝自Instagram／aiyachang1988）



事實上，愛雅曾坦言懷孕前3個月的不穩定性，以及身體、心理的變化，確實讓生活多了無數的「為什麼」與「怎麼辦」。但值得慶幸的是，她和女寶寶目前都一切安好。