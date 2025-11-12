《操控遊戲》都敬秀瘋到可怕！聯手惡人李光洙　污衊池昌旭殺人姦屍

記者吳睿慈／綜合報導

Disney+最新復仇動作韓劇《操控遊戲》由雙男神池昌旭、都敬秀領銜主演，善良的男主角「朴台仲」積極生活又富有同理心，卻在一個夜晚的外送過程中，捲入一樁殘忍命案，他被指為是姦殺受害者的犯人，但其實背後操控一切的主謀為都敬秀，本劇雖主打動作懸疑，但血脈賁張的監獄鬥毆超有看點，雙男神搭配，怎能不愛怎能不看！

▲池昌旭是位正直青年，卻捲入命案。（圖／Disney+提供）



《操控遊戲》首次曝光就一次給滿4集，池昌旭飾演的朴台仲認真生活，為養育正在讀書的弟弟，一天努力工作18小時，除了送外送還打臨工，努力追逐夢想、身邊圍繞著摯愛的親友，未料，他的善良卻成為致命弱點。

▼▲池昌旭被污衊入獄。（圖／Disney+提供）



某日接到神秘電話，電話裡一名女性請他幫忙送來遺失的手機，答禮金高達韓幣30萬，原以為只是幫個小忙，卻就此掉入陷阱中，隔日被污衊成強姦並殺害1名素未謀面的女子，最終被判處終身監禁，順遂的人生毀於一旦。

朴台仲入獄後痛失一切，就連摯愛的弟弟也輕生，直到他發現自己被設計成殺人犯，且他只是眾多被操控的受害者之一，發誓要找出幕後真兇，讓加害者血債血償。

▲都敬秀在《操控遊戲》瘋到可怕，首次嘗試演反派。（圖／Disney+提供）



《操控遊戲》找來雙男神尬戲，人氣偶像都敬秀（D.O.）首次嘗試反派，黑化後的他，又瘋又邪，舉手投足都散發出令人打寒顫的氣息，一個眼神就能把無名小卒弄死，卻在遇到池昌旭後，挑起了他前所未有的挑戰意識。

▲李光洙飾演「有錢瘋子」，光是劇照就看起來很邪惡。（圖／Disney+提供）



本劇不單單只是簡單的復仇，背後的懸疑、龐大的嗜血謎局．更是這部片的大看點之一。《操控遊戲》由《模範計程車》編劇製作，還有李光洙再次詮釋惡角，比《惡緣》更瘋狂的演技，瘋得精準、壞得精彩，讓整場遊戲更不可預測。

第5、6集將上演正式進入生存戰的池昌旭，面對病態恐怖都敬秀、有錢瘋子李光洙，他該如何逃出諾大監獄？《操控遊戲》把人性、權力與瘋狂糾纏在一起，你以為在看劇，其實也被牽進遊戲裡。戲劇每週三於Disney+上架播出。