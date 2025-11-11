車銀優弟弟正面照首度曝光！　「為哥哥打造AI」企業搶合作

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓男星車銀優（本名李東敏）因外型出眾，擁有「臉蛋天才」的封號，而他的胞弟李東輝（音譯）也盛傳是個大美男，不過僅有側臉照片流傳，在節目中也只短暫露面。不過，李東輝近日以演講者身分登台，正面照也隨之曝光，掀起關注。

▲車銀優的弟弟曾在節目中短暫露臉。（圖／翻攝自車銀優IG、韓網）

車銀優的弟弟李東輝在10日於首爾江南區COEX舉行的「AI Summit Seoul & Expo 2025」中，與Unbound Lab代表趙容敏共同登台演講。據悉，他是以「AI資料爬蟲模型」為主題發表演講，該技術近期在娛樂產業中備受關注。

▲車銀優和弟弟李東輝。（圖／翻攝自車銀優IG、韓網）

根據AI Summit Seoul官網資訊顯示，李東輝參與的講座名為《AI Recipe：為哥哥打造的AI，進化成品牌驗證工具》，官網介紹指出：「研究員李東輝在開發為哥哥車銀優等藝人量身打造的娛樂管理AI資料爬蟲模型過程中，吸引了多家消費品企業的關注，這些企業看中了該技術可用於產品與品牌營運的潛力，因此紛紛提出合作邀約。」

據悉，李東輝和哥哥車銀優一樣是高材生，畢業於中國復旦大學，曾任職於國內知名廣告公司，後來加入Unbound Lab，負責AIX Bolt-on與Roll-up相關專案研究與顧問工作。