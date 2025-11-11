快訊／被爆婚內出軌王品澔！簡廷芮長文發聲：感謝先生對我的信任

記者黃庠棻／台北報導

藝人簡廷芮被週刊爆與王品澔有私情，11日上午老公賴冠儒透過限動發文，強調「我們一直都很好，彼此間從沒有任何介入、欺騙，更沒有誰應該要原諒誰的說法。」稍早，簡廷芮也發文寫下近期的心境，喊話老公「很感謝先生一路上對我的信任與支持」。

▲簡廷芮。（圖／翻攝自Instagram／dewichien）

簡廷芮稍早在社群網站上貼出一張天空的照片，寫下近期的心情「因許多捕風捉影的報導與評論，對我的生活、家庭、工作，都造成了極大的影響，從一開始沒有根據的暗喻跟影射，到現在指名道姓的抹黑，攻擊也都是越來越嚴重。」

▲簡廷芮。（圖／翻攝自Instagram／dewichien）

貼文中，簡廷芮也揭露了自己前陣子神隱的原因，坦言「不說話是因為知道沒發生的事，我澄清不完，無論解釋什麼，不願相信或想看戲的人還是會繼續謾罵。但我不只是我自己，我同時身為母親、妻子、兒女，我有必須保護的家人們。」

▲簡廷芮喊話老公。（圖／翻攝自Instagram／dewichien）

最後，簡廷芮喊話老公賴冠儒，說道「很感謝先生一路上對我的信任與支持，也很抱歉不是公眾人物卻被捲入。就像先生說的，我懂鍵盤能殺人，但願謠言止於智者，一切儘早回歸平靜。」

【簡廷芮全文】

