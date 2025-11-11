《魷魚遊戲》001號爺爺性騷案大逆轉！　他哀求：讓我回到原本位置

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓81歲資深演員吳永洙因在《魷魚遊戲》飾演「001號爺爺」吳一男而爆紅，然而，他卻在2022年被告性騷擾，形象重挫。吳永洙在一審中，曾一度遭判刑，但在二審中卻大反轉，於11日被改判無罪。

▲吳永洙在《魷魚遊戲》中飾演001號。（圖／Netflix提供）

綜合韓媒報導，吳永洙的強制猥褻案於11日進行二審宣判，法院指出：「被害人對被告提出的『抱一下吧』提議雖有勉強同意，擁抱因此發生，但擁抱的強度或行為的具體內容並未明確指出，僅憑此事實難以斷定構成強制猥褻。」

又補充說：「雖然被害人對被告感到不快，但無法排除情緒變化或記憶扭曲的可能性。若仍存有合理懷疑，應做出有利於被告的判斷。」因而撤銷一審判決，改判無罪。

▲吳永洙因爆出性騷擾醜聞，被電視台KBS封殺。（圖／路透）

此前，吳永洙在2017年8月為演出舞台劇下鄉期間，被控擁抱劇團後輩A某，同年9月又在A某住家前親吻對方臉頰，因此於2022年11月被以強制猥褻罪不羈押起訴。在一審中，法院認為被害人的陳述可信，判處吳永洙有期徒刑8個月、緩刑2年，並命其接受40小時性暴力治療課程。而檢方在一、二審均求刑1年，但上訴法院未予採納。

另一方面，吳永洙在審理過程中表示：「若當時言行不當，願負起責任，但沒有做出可被視為猥褻的行為。」他在最後陳述時哀求道：「我80年的人生在一瞬間崩塌，請讓我回到原本的位置。」

對於官司反轉結果，被害人則透過法律代理人發表聲明，痛批：「司法機關所做出的這項令人遺憾的判決，是強化性暴力與權力階層結構的可恥裁決。無罪判決絕不能抹煞事實或我所經歷的痛苦。希望司法機關能認真反思，此判決會給社會帶來何種訊息。」

