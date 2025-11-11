「用身體換住宿」人設竟是經歷　AV女優淚揭童年黑暗史

▲優絵恋空（繪戀空）公開揭露童年時遭母親長期虐待的黑暗史。（圖／翻攝自X＠繪戀空）

圖文／鏡週刊

日本近日爆出虐童案，引發當地社會譁然，而女優絵恋空（繪戀空）心有戚戚焉，公開揭露童年時遭母親長期虐待的黑暗史，表示因這段經歷最終成為她離家、轉而投身成人產業的主因。

繪戀空近日透過AV達人一劍浣春秋在「Play NO.1」論壇發文，表示自小就生活在母親的暴力陰影下，且非偶發事件，包含在下雪的寒冬中被脫光衣服鎖在陽台罰站、一週至少2次被剝奪用餐權利，以及被亂砸東西或拳打腳踢，直到被打得血流不止，母親才會停手，然而這些父親都選擇漠視。

繪戀空表示，母親甚至透過手機嚴密監控她的所有行蹤，就連她同學的社群帳號也不放過，在長期的虐待之下，繪戀空最終選擇離家出走，與原生家庭徹底斷絕關係，坦言自己別無選擇，為了不讓自己成為悲劇的女主角，只能努力讓自己變得更堅強，「媽媽，如果你認出了我就是妳女兒，請務必看我寫的這些喔！」

對於繪戀空悲慘的童年，一劍浣春秋也不捨表示，「她說自己是神待ち少女（用身體換住宿的少女)、然後自稱被C-More(事務所)撿回去，都不是設定，是她的經歷」。

另外，由於近期來台灣應召市場日籍女子比例增加，更爆出有AV女優赴台從事性交易等傳聞，曾來台灣旅行的繪戀空，也特別在社群上闢謠，澄清此行僅為普通的觀光旅遊，並非為賺取外快，同時也對於網路論壇上關於她赴台從事性交易的「暗示」表示困擾，呼籲網友刪除不實留言。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。



