快訊／Perfume西脇綾香宣布閃婚！「老公是粉絲」嫁粉絲夢想實現了

記者陳芊秀／綜合報導

日本人氣女團Perfume的36歲成員西脇綾香（a-chan）11日宣布結婚，對象是她的粉絲。她透過IG分享喜訊「和粉絲結婚是我的夢想！」

▲Perfume西脇綾香閃婚。（圖／翻攝自X）

西脇綾香發文：「這次，我和一位一般男性結婚了。」她透露老公身分：「我們從以前就是朋友，彼此非常了解，是最好的夥伴（Best Friend），同時也是一位真心支持我與Perfume的粉絲！笑」她更甜蜜地表示：「和粉絲結婚是我的夢想。10幾歲的我，恭喜妳！妳做到了！」字裡行間充滿幸福與喜悅。

事實上，西脇綾香過去曾在戀愛綜藝就發出驚人豪語：「我好想和粉絲結婚哦！」好友近藤春菜節目中表示，她私下很常這樣說。如今真的是夢想實現了。



▲西脇綾香：「和粉絲結婚是我的夢想」。（圖／翻攝自X）



接著西脇綾香透露，過去有很多象徵自己的標籤，包括「Perfume」、「歌手」、「廣島」、「甜點」，希望未來有一天增加「母親」、「媽媽」、「孩子」、「baby」，並寫道「這些詞彙，也會自然地成為塑造我的一部分」。她也在Perfume官方粉絲俱樂部「P.T.A.」網站上，發表了長達近兩千字的長文，向粉絲報告喜訊。

西脇綾香於1999年與成員Kashiyuka（樫野有香）、Nocchi（大本彩乃）共同組成女子團體Perfume，並持續活動至今。目前Perfume已宣布將於今年底進入「冷凍休眠（Cold Sleep）」狀態，暫時停止團體活動。而她也在休團期間宣布結婚，人生展開新階段，同時也是3人當中第一個結婚的成員。