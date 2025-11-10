汪小菲妻Mandy爆懷孕！　「小腹隆起被拍」直播吐露線索

記者蔡宜芳／綜合報導

Mandy（馬筱梅）和汪小菲在2024年完成結婚登記，並於今年5月順利補辦婚禮，夫妻倆一舉一動備受關注。她10日被狗仔爆料已經懷孕，也被拍到疑似小腹隆起的畫面，引發網友討論。

▲Mandy和汪小菲結婚後，經常被關心是否有要生小孩。（圖／翻攝自Instagram／hsiaomei0718mandy）

大陸狗仔「知名娛記蘇小五」10日公開一則影片，畫面中，Mandy身穿綠色高領，搭配米色外套和藍色牛仔褲，站在路邊陪汪小菲等車。狗仔指出，Mandy的小腹隆起得很明顯，看起來已有3至4個月的身孕。

▲Mandy被爆已有身孕。（圖／翻攝自微博／知名娛記蘇小五）

Mandy先前直播時，曾被網友嗆「下不了蛋」，對此，她氣憤回覆：「你怎知道不下蛋呢？你試過嗎？」到了10月，她隱約透露自己的身體狀況，除了變胖以外，也因為倦怠而只想待在家。

甚至在前陣子的直播中，Mandy透露自己長胖3公斤，讓助理訝異表示：「正常我聽說好像都得是6到9公斤吧。」Mandy則回說，自己有諮詢過醫生，現階段增胖的數字是正常的。雖然她未提到任何關於懷孕的字眼，但和助理的對話都被猜測是在說孕期變胖的事。