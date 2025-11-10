女偶像嫁歌舞伎演員！結婚記者會「穿婆婆和服」現身…夫家來頭大

記者陳芊秀／綜合報導

31歲日本前乃木坂46成員能條愛未宣布結婚！對象是29歲的歌舞伎演員中村橋之助，兩歲差姐弟戀修成正果！而丈夫出身歌舞伎名門，兩人10日在東京舉行盛大結婚記者會，她特地穿上婆婆當年結婚記者會所穿的和服現身，別具意義。

▲乃木坂46偶像出身的能條愛未宣布結婚，對象是歌舞伎演員中村橋之助。（圖／翻攝自X）

據《SponichiAnnex》報導，中村橋之助是四代目中村 橋之助，爸爸是曾演出大河劇《毛利元就》，現在襲名八代目中村芝翫，屋號是成駒屋，媽媽過去是人氣偶像三田寬子。而他繼承家業成為歌舞伎演員，也跨界演出舞台劇、電視劇及電影等，2021年與能條愛未合作音樂劇《波之一族》，戲外也擦出愛火，向女方直球告白：「我喜歡妳，希望妳能和我交往。」

▲中村橋之助出身歌舞伎名門，爸爸是中村芝翫，媽媽過去是當紅偶像三田寬子。（圖／翻攝自X）

兩人交往至今4年，中村橋之助今年7月在美國夏威夷求婚，選在面向大海的餐廳內單膝下跪，親手遞上戒指，婚戒還是出自高級品牌「Harry Winston」，鑽石重0.7克拉，本人害羞笑說：「我可是努力很久才買下的。」

而能條愛未穿著粉紅色和服，搭配金色腰帶，這套粉色和服正是準婆婆三田寬子當年舉行結婚記者會所穿的和服。她笑說：「覺得非常緊張，全身都被一種責任感包圍著。這件和服彷彿蘊含著婆婆的力量，我感到非常開心。」橋之助則穿著一襲灰色的沉穩和服亮相，小倆口在記者會時多次深情相望，日媒計算光是對視就多達47次，今天先正式發表結婚喜訊，接下來婚禮與婚宴將訂於明年初夏舉行。

▲能條愛未穿準婆婆的和服出席結婚記者會。（圖／翻攝自X）

▲能條愛未與中村橋之助記者會全程對視多達47次。（圖／翻攝自X）