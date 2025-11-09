ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
泫雅發文報平安！　表演途中暈倒認「不太記得了」連三道歉

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓女星泫雅9日在澳門演出時，突然四肢無力、在舞台上暈倒，讓現場粉絲嚇壞。事發後，她稍早於社群發文，親自向粉絲道歉並報平安，坦言「什麼都不太記得了」。

▲▼泫雅報平安！表演途中暈倒認「不太記得了」連三道歉。（圖／翻攝自Instagram／hyunah_aa）

▲泫雅9日在台上暈倒。（圖／翻攝自Instagram／hyunah_aa）

泫雅表示，在上一次的表演之後，她想要以更好的狀態出現在觀眾面前，「但回想起來，卻覺得自己好像沒有做到一個專業藝人該有的樣子。」她也不太記得清暈倒的當下發生了什麼事。

泫雅也提到，有許多澳門的粉絲專程前來看演出，「還有我們的A-ing們（粉絲暱稱），大家都是花了錢來看我表演的，但我卻讓你們失望了，真的很抱歉、也真的非常非常抱歉。」表示之後會更加努力鍛鍊體力，「雖然不是所有事都能如我所願，但我會盡力去做到的……！」

▲▼泫雅報平安！表演途中暈倒認「不太記得了」連三道歉。（圖／翻攝自Instagram／hyunah_aa）

▲泫雅發文報平安。（圖／翻攝自Instagram／hyunah_aa）

最後，泫雅也感性表示，從小出道到現在，粉絲都一直支持、包容不完美的自己，「我真的很想對你們說聲謝謝。」她也強調自己目前狀況穩定，請粉絲不要再擔心。

【泫雅全文】

真的、真的很對不起……
在上一次公演之後，雖然中間只有短短一段時間，
我其實很想以更好的狀態出現在大家面前，
但回想起來，卻覺得自己好像沒有做到一個專業藝人該有的樣子。
老實說，我什麼都不太記得了。

一直以來反覆思考後，還是想親口告訴大家這些話。
有許多來自澳門的粉絲特地前來，
還有我們的A-ing們（粉絲暱稱），
大家都是花了錢來看我表演的，
但我卻讓你們失望了，真的很抱歉、也真的非常非常抱歉。

之後我會更加努力，
提升體力、持續鍛鍊，不會再讓大家擔心。
雖然不是所有事都能如我所願，
但我會盡力去做到的……！！

從小到現在，
你們一直包容我、支持我、愛我這個不完美的人，
我真的很想對你們說聲謝謝。
還有，我真的沒事！
請不要擔心我！
祝大家今晚都有個好夢，晚安。

