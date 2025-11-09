幻藍小熊首登高流開唱！　家人組應援團助陣逼哭團員

記者蔡琛儀／台北報導

女團GENBLUE幻藍小熊昨（8日）於高雄流行音樂中心舉辦「GENBLUE幻藍小熊2025演唱會@高流 MIRROR INTO OURSELVES」以「鏡中自我」為主題，打造三小時「夢鏡音樂樂園」。全場分為四大章節貫穿23首曲目，六人化身搖滾舞伶開場，透過〈COCOCO〉、〈ACT LIKE THAT〉、〈V.I.P〉搖滾版震撼全場，掀起四千名歌迷尖叫不已。

▲幻藍小熊登上高流開唱。（圖／天空娛樂提供）

這次幻藍小熊首次搭配樂團演出，超過半數曲目改編為LIVE BAND版本，為完美融合唱跳節奏，她們提前一個月展開魔鬼訓練，每日模擬完整SET兩次、練團到深夜三點，只為在舞台上呈現最強實力，成員笑說是出道以來最大挑戰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

演唱會以「鏡中的自己」為概念延伸至六段SOLO舞台，展現不同面貌。XXIN改寫Jessi〈STAR〉剖白內心；許媛媛公開創作曲〈我是真的很愛很愛你〉告白粉絲；AYEON翻唱〈Cruel Summer〉展現自信能量；毓與NICO分別挑戰Lady Gaga〈Poker Face〉與Jennie〈You & Me〉，采甄則以〈Bet On Me〉化身樂團主唱，六人各展魅力。

▲▼幻藍小熊。（圖／天空娛樂提供）

她們也獻上「高流限定」歌單，首唱新曲〈ALBINO〉、〈CATCH YOU〉、〈GIRL TALK〉，更翻唱鄧紫棋〈天空沒有極限〉，象徵勇敢追夢、突破自我，XXIN笑言：「這首歌音域沒有極限，我們練到破音才抓到訣竅！」

團員家人也組成應援團熱情助陣，六人現場朗讀親筆信向粉絲與家人表白；許媛媛見到母親當場淚崩；AYEON全家人飛來觀賞，昨更是她媽媽生日；采甄笑說：「如果聽到有人大喊我名字，那一定是我爸！」許媛媛的爸媽還特地帶了地瓜球跟綠豆湯給所有的工作人員。