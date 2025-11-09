白百何公開時間線打臉製片人！　「只有她被請回國」遭排擠

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸女星白百何日前公開槓上電影《春樹》的製片人彭瑾及導演張律，指控對方將身為主演的自己排除在外，只有她沒被召回參加東京國際影展的閉幕式。對此，彭瑾和張律分別做出回應，但白百何仍未退讓，9日更直接透過工作室還原時間線。

▲白百何槓上製片人彭瑾。（圖／翻攝自微博／白百何工作室、電影春樹）

根據白百何工作室提供的時間線，劇組在11月3日晚間7點6分時，首次告知白百何的經紀人「作品沒有獲獎」；7點24分時又再次確認「沒拿獎」，並表示白百何可以在4日就啟程回國。

不過，白百何的經紀人認為作品口碑很好，不太可能沒拿獎，於是又兩度追問，直到8點6分才又被告知「有最佳導演和最佳男演員獎」。對此，白百何的經紀人先是向彭瑾和男主角王傳君的團隊道賀，並等候劇組後續安排，但8點20分時卻被告知「白姐可以正常回（國）了」。

▲白百何（左）隨劇組到東京參展，閉幕式卻被排除在外。（圖／翻攝自微博／電影春樹）

對此，白百何方不滿表示，因為團隊在3日整晚都沒有收到留下參加閉幕式的邀請，因此便訂了隔天回國的機票，「請問製片人彭女士，您口口聲聲說跟所有團隊告知的是同樣的信息（資訊），那為什麼3號晚上其他團隊在登機口差點登機回國，都能叫停，讓留下來參加閉幕式，而我們整晚收到的通知都是『可以回國了』？」

白百何工作室也以先前的釜山電影節為例，指出在該活動中，彭瑾曾多次與白百何溝通，確保出席閉幕式，「影片獲得任何獎項，製片人是明確知悉演員需要被召回這件事情的，而東京電影節為什麼又裝不知道了呢？」

▲白百何工作室發文。（圖／翻攝自微博／白百何工作室）

此前，白百何在微博親自發文控訴《春樹》劇組的行徑讓她無法接受，而被點名的製片人彭瑾對此回應表示，3日在收到影展方的通知後，不到1小時內便通知了所有藝人團隊，「我還收到了百何老師經紀人發來的信息，說收到通知了，恭喜導演和傳軍哥，我也回信了，說這是咱們共同的電影，我們同賀。」

▲白百何工作室還原時間線。（圖／翻攝自微博／白百何工作室）

彭瑾強調，除了道賀的訊息是雙方單獨的訊息往來，其它行程事項都是由藝人統籌和藝人團隊在群組內進行溝通。而導演張律對於被白百何指控失聯，他則表示自己只負責電影內容。