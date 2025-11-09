金馬影帝黑馬！許瑞奇「激瘦11kg」演變裝皇后　直男穿辣妹裝意外愛：滿涼的

記者蕭采薇／台北報導

新加坡男星許瑞奇以《好孩子》入圍本屆金馬影帝，可說是本屆異軍突起的黑馬。9日《好孩子》導演王國燊和許瑞奇與台灣媒體見面，許瑞奇坦言自己是個大直男，對於要飾演變裝皇后，一開始也沒有把握。沒想到穿超辣女裝後意外能接受，還開玩笑說：「這樣穿真的滿涼的。」

▲《好孩子》男主角許瑞奇（右）是本屆金馬影帝入圍者，左為導演王國燊。（圖／記者李毓康攝）

許瑞奇是新加坡是頗有名氣的電視劇演員，但首度入圍金馬獎，他直呼：「不敢相信！」不過公布名單的當下他正在拍戲，原本也沒抱太大期望，因此刻意把手機關掉，「後來放飯的時候開手機，就看到訊息爆掉了。」

為了演出變裝皇后，許瑞奇從70公斤減到59公斤，且不只覺得自己女裝造型很美，連男裝的樣子也覺得特別好看，「因為是我生涯最瘦的一次。」當時他為了呈現纖細身材，不健身也不跑步，飲食也只喝湯，頂多吃幾顆雲吞。記者好奇是否平時就肌肉發達，許瑞奇開玩笑說：「平常那是肥肉！」

▲許瑞奇在《好孩子》飾演變裝皇后，和洪慧芳在一次次的互動中逐漸修補多年心結。（圖／甲上提供）

但對導演王國燊而言，許瑞奇要改變的不只是外在，而是慢熱的個性，要轉變成反應快、能與人對罵的個性，花了三四個月才調整到位。片中一場對罵的戲，許瑞奇笑說：「很多粗話都我是自己加進去的，越表演就越爽快。」

▲《好孩子》許瑞奇是本屆金馬影帝入圍者中的大黑馬。（圖／記者李毓康攝）

許瑞奇也為電影特地學習踩高跟鞋走路，當時老師說：「擺你最漂亮的Pose！」然而許瑞奇心裡想的卻是：「我不知道什麼是漂亮的角度啊！我只知道帥的角度！」他笑說：「當時我還很直男，對自己的身材也不太有自信。」

▲許瑞奇在《好孩子》飾演變裝皇后，造性被讚「國色天香」。（圖／甲上提供）

許瑞奇在《好孩子》的演出，被金馬評審認可「國色天香」，許瑞奇開玩笑說：「很多人說很像我妹妹，我不知道她怎麼想的，因為她看完後，我們就沒聊天了！」但他也覺得自己扮相滿到位，自讚：「我覺得自己夠辣夠漂亮！」