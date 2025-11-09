陳漢典新婚三週…一開口超閃！　曝「夫妻私下互動」跟LuLu比啾咪

記者黃庠棻／台北報導

廣受好評的舞台劇《明星養老院》8、9日在高雄文化中心至德堂演出，楊烈在舞台劇中飾演鐵漢柔情的歌王，應劇情要求，要裝萌、扮可愛、將雙手放在頭頂比出愛心的「啾咪」動作，他卯足勁、突破形象演出；陳漢典說自己跟黃路梓茵（LuLu）也經常互相比啾咪，主動聊起新婚三個星期的心情，言語中滿滿幸福。

▲Lulu、陳漢典日前登記結婚。（圖／天地合娛樂、民間友人提供）

《明星養老院》的大明星們方文琳、楊烈、郎祖筠、黃嘉千、洪都拉斯、陳漢典、羅美玲、泰國娘娘、黃浩詠日前抵達高雄，頻頻稱讚高雄天氣真好，在演出地點至德堂拿出舞台劇製作的專屬限量應援物扇子與「手幅」，感覺熱情也跟著點燃了。

▲《明星養老院》。（圖／果陀劇團提供）



楊烈在戲裡帶著太太黃嘉千入住明星養老院這個共居空間，想幫助太太找回失去的記憶；但養老院卻面臨經營危機，資深明星們首度挑戰網路直播，想找出生機。劇情讓楊烈在舞台上裝可愛比出「啾咪」的動作，讓郎祖筠、方文琳還有劇中太太黃嘉千都爆笑不止，直說「烈哥做這個動作，真的太突破形象、靦腆得太可愛！」

▲楊烈在《明星養老院》跟陳漢典一起啾咪。（圖／金星文創提供）

陳漢典在社群媒體貼出他與LuLu婚後爆笑甜蜜生活，超過十萬人點讚。陳漢典數都不用數，就說「我們新婚三個星期了！」眼中滿滿的幸福；羅美玲跟先生已經結婚十年，笑說她很喜歡對老公比「啾咪」示愛，老公經常翻白眼回應，但兩人感情很好，老公會對她說「我愛你」！

▲《明星養老院》。（圖／金星文創提供）

《明星養老院》由製作人王偉忠監製，用溫暖劇情與幽默喜感，陪觀眾看到人生下半場的希望與力量，劇情笑中帶淚。這次高雄場演出還準備數量有限的「明星應援物」，歡迎觀眾們提早入場，體會幫自己喜愛明星「應援」的樂趣。《明星養老院》由金星文創與聯合數位文創主辦，衛山集團獨家贊助，購票請到udn售票網。

▲《明星養老院》。（圖／果陀劇團提供）