記者吳睿慈／綜合報導

南韓導演金燦民（音譯，김창민）2013年透過孔劉主演的《諜影殺機》踏入電影界，當時在劇組負責道具製作，後來逐漸打開知名度，即將迎來事業黃金期的他，卻在8日傳來噩耗，10月20日腦出血送醫，最終沒能救回一命，11月7日被院方宣判腦死，離世後捐出了4個器官遺愛人間，享年40歲。

▲金燦民10月20日突然腦出血倒下，但急救18天後還是被宣判腦死。（圖／翻攝自MKSports）



根據家屬透露，導演金燦民10月20日因腦出血倒下，緊急送醫後狀況一直都不太樂觀，院方在11月7日宣判腦死，親妹妹證實死訊，沈痛表示：「他是位還很年輕、夢想也很多的電影導演，雖然年紀輕輕上了天堂，但希望透過器官捐贈分享新生命的開始，這也是家人們所有人的意願。」

妹妹事後也透過社群網站，哥哥器官捐贈給4人才離世，盼望哥哥最後一程走得不孤單，並希望大家可以永遠記得哥哥。導演金燦民於10日上午6點半出殯。

▲▼金燦民分別在2016年與2019年執導自己的電影。（圖／翻攝自Naver電影網）



導演金燦民於1985年出生，他從劇組一員慢慢打拼成製作電影的導演，並在2016年、2019年分別執導電影，其中他也曾以美術組的身份參與過《獄火重生：金昌洙》、《那才是我的世界》、《魔女》、《致命目擊》等賣座電影，事業正要起步之際驟逝，令粉絲悲傷不已。