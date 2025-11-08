樂天女孩中空全被拍！衣服太低胸「超兇上圍包不住」事業線都看光

記者潘慧中／綜合報導

琳妲（林羿禎）不只是反骨男孩的成員，還身兼職棒啦啦隊Rakuten girls（樂天女孩）的工作，事業相當繁忙。儘管如此，她仍不時分享生活點滴，近日便在社群網站上傳兩張辣照，立刻吸引不少粉絲按讚！

▲琳妲北半球呼之欲出。（圖／翻攝自Instagram／linda831212）



照片中，可以看到琳妲身穿一套純白服裝，上半身是露肩一字領的短版衣服，辣露呼之欲出的北半球和深溝；胸前以蝴蝶結的設計呈現立體層次感，下緣倒V剪裁又隱約露出南半球，性感程度破表！

▲琳妲隱約露出南半球。（圖／翻攝自Instagram／linda831212）



琳妲下半身則搭配高腰長裙，完美襯托出纖細腰線，平坦小腹絲毫沒有贅肉，裙襬側邊隱約可見開衩細節，格外增添一絲嫵媚氣息，「提醒大家，天氣越來越冷，記得找人抱抱。」

▲琳妲擔任職棒啦啦隊多年。（圖／翻攝自Instagram／linda831212）



事實上，琳妲出道前其實在火鍋連鎖店擔任工讀生，2014年經學姐介紹，參加了啦啦隊的公開徵選後，錄取成為其中一員，並在2016年成為反骨男孩的首位女團員，人氣居高不下。