《瘋神》班底結婚2年「旅費花上百萬」！出國10幾次 香蕉揭夫妻分工

記者潘慧中／綜合報導

節目《瘋神無雙》班底香蕉（王俊傑）2023年與老婆Timmy結婚後，不時會和粉絲分享生活點滴。他近日便在社群網站坦言：「結婚以來，旅費花了上百萬，十幾次出國對節儉的我來說，無疑不是一筆小數目，但願意，也捨得。」

▲香蕉坦言結婚後旅費花了上百萬。（圖／翻攝自Facebook／香蕉王俊傑）



香蕉感性地說自從結婚以後，與Timmy的默契越來越好，「我顧賺錢，太太顧安排與充實行程。全部都自由行，跟生活一樣，隨遇而安」，這樣的生活步調讓兩人都感到自在愉快，也更懂得如何在旅途中找回生活的平衡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲香蕉婚後出國10幾次。（圖／翻攝自Facebook／香蕉王俊傑）



談到理財與生活觀，香蕉強調自己是個生活簡單的人，「我不菸、不酒、不賭，也不買奢侈品。」他笑說，自己把錢都花在體驗與學習上，「把握還年輕，多看多聽多學多嘗試，錢花在增廣見聞與讓彼此能放鬆的旅程，覺得非常有意義，還能讓每趟回台灣更有活力。」

▲香蕉認為把錢花在增廣見聞上很值得。（圖／翻攝自Facebook／香蕉王俊傑）



經歷過不同階段的人生，香蕉更懂得什麼才是真正值得投資的事物，「以前都以為投資自己才藝、技能和思維就夠，現在明白，投資在滿滿的回憶，也是無形的寶藏。」他希望未來能繼續與太太創造更多美好時光，把人生每一段旅程都變成值得收藏的記憶。

香蕉臉書全文：

結婚以來，旅費花了上百萬

十幾次出國對節儉的我來說

無疑不是一筆小數目，但願意，也捨得。

在婚後彼此更有默契些了

我顧賺錢，太太顧安排與充實行程

全部都自由行，跟生活一樣，隨遇而安。

我不菸、不酒、不賭，也不買奢侈品

把握還年輕，多看多聽多學多嘗試

錢花在增廣見聞與讓彼此能放鬆的旅程

覺得非常有意義，還能讓每趟回台灣更有活力

在外想台灣，回來愛台灣

以前都以為投資自己才藝、技能和思維就夠

現在明白，投資在滿滿的回憶，也是無形的寶藏

謝謝你們關注我的生活

我有滿滿的想法，期待寫下更多精彩