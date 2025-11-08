《銀魂》男星性侵按摩師關4年傳復出！　12月舞台劇登台網傻眼

記者蔡宜芳／綜合報導

在日韓籍男星新井浩文（本名朴慶培）出道多年，參與過許多知名電影、電視劇。他在2018年鬧出性侵醜聞，並遭判4年有期徒刑，雖然後來與被害人達成民事和解，但仍重創形象，消失於螢光幕前。不過，他7日被傳將透過舞台劇復出，引發熱烈討論。

▲新井浩文在《銀魂》中飾演岡田似藏。（圖／翻攝自X／gintama_film、araihirofumi）

根據日媒報導，新井浩文將以特別客串的身分，出演劇作家赤堀雅秋的一人舞台劇《日本對我2》，該劇預定於12月22日至28日在東京下北澤的「The Suzunari」劇場上演，而新井預定於最後一日登台亮相。

對於新井浩文的復出消息，不少網友都抱持負面態度，紛紛表示「對被害者來說，贖罪的時間還太短了吧」、「令人難以接受」、「復出太容易了吧，被判強制性交比嗑藥還惡劣」。

▲新井浩文的復出消息引發網友反彈。（圖／翻攝自X／araihirofumi）

新井浩文過去曾參演《寄生獸》、《銀魂》、《破案天才伽利略》、《下町火箭》等多部知名作品，是觀眾所熟知的演員，怎料，他於2018年7月遭控在自家對一名派遣女按摩師伸出魔爪，被依強制性交罪起訴。當時，新井雖聲稱雙方是合意性交，但被害人強調「沒有合意」，最終新井被法院判處有期徒刑5年，其上訴之後，法官考量到他與被害人已達成民事和解，於二審中改判有期徒刑4年。