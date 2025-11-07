葛仲珊消失7年回來了！　第一首歌「就跟徐展元合作」

記者蔡琛儀／台北報導

嘻哈皇后葛仲珊重磅回歸！首支新單曲〈homerun全壘打〉誕生於2024年世界棒球12強賽期間，她與好友在台北看中華隊比賽，贏球那晚被熱血氛圍點燃，隔天一口氣完成創作。歌詞結合中英日三語諧音梗，並向棒球巨星大谷翔平致敬，恰近日又遇上道奇隊奪下MLB冠軍，她笑說：「真的沒有刻意安排，畢竟我支持的藍鳥沒有贏。」

▲葛仲珊推出新歌〈homerun全壘打〉。（圖／索尼提供）

身為棒球迷的她，2015年曾登上大聯盟投手丘，以「台灣之夜」開球嘉賓身分驚艷全場，去年受全民瘋棒球啟發，一口氣寫下〈全壘打〉，副歌「全壘打 全壘 全壘 全壘打」自然誕生。歌詞充滿她標誌性的嘻哈語感，也直呼「他一出手就是homerun！」致敬大谷翔平。

這次她邀請美國編曲混音師John McLucas合作，打造專屬節奏框架，並請日本棒球主播TOMO ISHII在開頭高喊：「她回來了！」氣氛瞬間炸裂，宛如開場就轟出全壘打，並找來熱血主播徐展元合作也即將公開，兩人嘴上功夫互飆火花，她笑說：「展元哥播報像炮彈，氣勢超強，我們合作超好玩！」

▲▼葛仲珊〈homerun全壘打〉。（圖／索尼提供）

走過低潮、沉澱數年後，她選擇以最真實姿態回歸。〈homerun全壘打〉不只是歌名，更是她給自己的肯定：「不管做什麼，都是一個homerun。」