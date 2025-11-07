71歲沈文程接下新代言了！　還當眾宣布明年有好消息

記者蔡琛儀／台北報導

71歲「雙金歌王」沈文程近日化身交通部「高齡換照新制」代言人，更親自開車載著交通部長陳世凱一同抵達士林監理站，並演唱經典曲〈五月十一彼下埔〉，象徵新制將於明年5月1日正式上路。沈文程笑說第一次被官方欽點覺得無限光榮，並宣布明年5月9日、16日分別在台北國際會議中心及台中中興大學惠蓀堂開唱的好消息。

▲沈文程代言交通部高齡換照新制。（圖／大大娛樂提供）

現場氣氛輕鬆歡樂，沈文程見到交通部長陳世凱便笑讚：「你的聲音怎麼這麼好聽！」得知陳世凱父親曾是電台播音員，他豎起大拇指直呼：「難怪虎父無犬子，口才嚇嚇叫！」笑說這場記者會「像在聽電台節目」。

沈文程透露，11月起將展開6場快閃活動，親自到公園、步道宣導換照，還笑稱第一次看到全台都是自己的立牌，「真的有點害羞！」

▲沈文程。（圖／大大娛樂提供）

出道40年的沈文程唱紅〈心事誰人知〉、〈舊情也綿綿〉等金曲，近年因〈五月十一彼下埔〉再度爆紅掀起「國際沈文程日」熱潮。他開心表示：「唱歌是我這輩子最浪漫的事，不只唱給歌迷聽，也唱給家人聽。希望這次演唱會大家都能來，開心唱歌，也記得替爸爸媽媽關心換照喔！」