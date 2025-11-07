SOMI個人美妝品牌遭警方調查！　「設計出包」火速道歉回收

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓混血女星SOMI（全昭彌）在2016年參加《PRODUCE 101》，以第一名之姿進入限定女團I.O.I出道。她近來除了個人演藝活動，還開啟斜槓創立個人美妝品牌，只是沒想到因包裝標誌問題，竟遭到警方調查，品牌官方也對此發出道歉聲明。

▲SOMI在去年創立個人美妝品牌。（圖／翻攝自Instagram／somsomi0309）

SOMI在去年4月推出美妝品牌GLYF，近期為了宣傳新產品，以「情感急救包」為概念，將公關贈品包裝設計成類似白色急救箱的外型，上面還有個紅色十字符號。然而，紅十字標誌是戰爭和災難中人道援助的重要象徵，根據《大韓紅十字會組織法》，該標誌是被嚴格禁止作為商業使用的，違者最高可能被處以韓幣1000萬元（約新台幣23.4萬元）的罰款。

▲SOMI的品牌將公關包設計成急救箱。（圖／翻攝自韓網）

對此，GLYF於6日發出聲明道歉，「在將此概念進行視覺化設計的過程中，我們犯下了一個錯誤：未經事前審核便使用了可能與大韓紅十字會標誌相似的設計元素。我們未能充分認識紅十字標誌所承載的歷史性、人道主義意義以及其法律保護的重要性，對此我們深表歉意。」

GLYF表示，目前已經停止發布相關設計的所有內容，也將發出的公關品全數召回，同時與紅十字會進行協商，盡全力彌補這次的錯誤，「以此事件為契機，我們正在重新檢視整個製作流程的審核制度。未來，從品牌企劃與設計階段開始，我們將加強法規與倫理層面的審查，同時為全體員工定期舉辦倫理與合規教育課程，確保類似事件不再發生。」

▲品牌道歉聲明。（圖／翻攝自Instagram／glyfing）

GLYF今（7）日也再次針對風波處理進度做出聲明，強調檢舉是由第三方提出，而非大韓紅十字會，「大韓紅十字會也正式回覆，對我們的自律改正表示感謝，並明確表示無意採取起訴等法律行動。目前雙方已在友好協議下圓滿處理此事。」品牌也沒有任何蓄意違法的行為。

事實上，演藝圈中關於紅十字標誌的風波並非第一次。女團I-DLE在去年打歌時，就曾因為穿著有紅十字標誌的救援隊服裝引發爭議。對此，I-DLE向大韓紅十字會捐款協助水災賑災，以公益行動結束了紛爭。