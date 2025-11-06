〈雙人枕頭〉作曲人張錦華驚傳過世！　大咖天后悲痛現身靈堂悼念

記者蔡琛儀／綜合報導

資深音樂人張錦華驚傳離世，享壽75歲，台語天后龍千玉今（6日）參加恩師的告別式，不捨表示，這段時間一直努力整理心情，今日送老師最後一程，心中滿是不捨。

▲▼龍千玉哀悼恩師張錦華（上圖右下）。（圖／翻攝龍千玉臉書）

張錦華生前打造作品無數，包括〈等一下呢〉〈雙人枕頭〉、〈針線情〉等，龍千玉在社群透露，張錦華是她歌唱路上最重要的貴人之一，像是〈風中的玫瑰〉、〈男人情女人心〉這兩首經典作品，都是張錦華為她量身打造的代表作，「每次唱起來，都能感受到老師對音樂及對我的那份用心。」

龍千玉更回憶，張錦華不只是恩師，更像家人，在她最需要鼓勵的時候，總是給予力量與溫暖，「這份恩情，我永遠銘記在心內。」她感性表示，感謝老師在音樂上的教導與人生啟發，「祝福您一路好走，願您在天上繼續寫出最動人的旋律。」

龍千玉事後不捨表示，張錦華老師一向低調，不喜歡麻煩大家，直到告別式結束才徵得師母同意公開，張錦華為她製作過16張專輯，〈風中的玫瑰〉、〈男人情女人心〉更讓她開啟星馬、美國、大陸等地演出之路，「多年來老師待我如妹妹，老師的知遇之感，我永記心中，有著滿滿的感激，前陣子老師的女兒還跟我說，老師仍關心著我，至今想來真的很不捨，感恩老師，永遠的感恩」