宋逸民歡慶58歲生日！曬30年前與陳維齡舊照　凍齡狀態超驚人

記者孟育民／台北報導

男星宋逸民今（6）日迎來58歲生日，在太太陳維齡、家人及教會弟兄姊妹的祝福下幸福度過，近年來他以牧師身分，致力傳揚愛與信仰。對他來說，生日不僅是慶祝歲月，更是提醒自己要把更多時間與資源投注在愛人如己的行動裡。

▲宋逸民歡慶58歲生日。（圖／藝起發光提供）

從17歲踏入演藝圈，宋逸民一路在大螢幕、小螢幕間打拼超過30年，演出無數膾炙人口的角色，從學生戲到小生角色，從國語劇到台語劇，甚至「順帶」牽著太太陳維齡一同走進演藝圈，成為典型的明星夫妻。如今，他們攜手走進另一片禾場，牧養教會，帶領許多演藝界朋友「藝起發光」，用公益與福音影響社會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲宋逸民、陳維齡30年前舊照。（圖／藝起發光提供）



十多年來，這份使命從未中斷。他們與藝人朋友一起，用生命故事見證信仰，參與《STILL 我在這裡》演唱會、TVBS「聖誕愛無限」特別節目，舉辦聖誕佈道、公益餐會，和各機構及教會合作，在許多城市留下足跡，也讓信仰落實在日常生活中。

他過去在舞台上享受掌聲，如今在講台上分享盼望與愛。在這特別的日子，他除了感謝父母、家人，朋友更深深感謝太太維齡一路的扶持，讓家庭幸福，也能專心服事。