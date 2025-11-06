翁倩玉48年沒在台演戲！　《比悲傷》導演「看完演唱會」為她重寫劇本

記者蕭采薇／台北報導

《陽光女子合唱團》是由《比悲傷更悲傷的故事》導演林孝謙再次攜手編劇呂安弦的全新作品，這次更網羅了令人意想不到的女子組合：陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、安心亞、孫淑媚、苗可麗、陳庭妮以及新人何曼希。從笑點不斷到令人感動落淚，《陽光女子合唱團》即將在12月31日全台上映。

▲翁倩玉被導演「田調」就是全家去看她的演唱會。（圖／壹壹喜喜提供）

導演林孝謙說一開始自己就鎖定了跟他搭檔過的陳意涵，「沒有她，我不會拍」。陳意涵從《比悲傷更悲傷的故事》到如今成為兩個孩子的媽媽，導演認為這是老天給的最好時機—母職經驗讓她對角色的柔軟與真實自然流露。

另外一個驚喜是導演竟然找上48年沒有在台灣演戲的日本國寶級藝人翁倩玉，其實林孝謙內心也是有點挫，所以還特別「田調」跑去看翁倩玉的演唱會。林孝謙說：「看到她又唱又跳兩個半小時，我就知道要為她重寫角色設定了！」

▲林孝謙一開始就鎖定陳意涵演出。（圖／壹壹喜喜提供）

接下來就是林孝謙與編劇呂安弦一起把原來的翁倩玉要飾演的音樂老師角色，轉換成知名歌手，讓角色有更多立體化的層面。同時他們也在劇本結構中增添更多衝突的設計。在《陽光女子合唱團》裡面有許多的群戲以及小孩的戲份，導演直言：「群戲與小孩，絕對是這部電影最大的挑戰。」由於小孩不能被指令、不能強迫，只能「營造環境」。

▲《陽光女子合唱團》女演員個個來頭不小。（圖／壹壹喜喜提供）

最難的一場，是小朋友第一次看見合唱團演出的戲：台上20多位、台下近200位群演，氣氛龐大，小朋友起初緊張、哭鬧；台上的姐姐們立刻用手機手電筒唱〈小星星〉，孩子安靜了，戲也順利完成。林孝謙說：「真的多虧了這些厲害的演員，神隊友的助攻才能讓這部電影達到最棒的效果。」

▲《陽光女子合唱團》小孩的戲份在《陽光女子合唱團》有舉足輕重的地位。（圖／壹壹喜喜提供）

導演對於《陽光女子合唱團》的用心和溫柔，真實照亮每一個角落和每一個人，因此他能夠與來自四面八方有各自專長的女明星們一起合作，又能讓每一個人都無私付出她們最大的努力演好這部電影。

▲《陽光女子合唱團》群戲給導演最頭痛的考驗。（圖／壹壹喜喜提供）

苗可麗就說令他印象最深刻的就是導演對於每一位臨演也都是尊重與溫柔，跟對待有知名度的演員都一樣。她還分享一個小秘密：「導演出工前，在家靜坐30分鐘，為劇組、工作場域送祝福。原來我感受到的溫暖與愛，是他用心創造的能量。這部作品帶著愛，我相信上映後也能把愛傳出去。」